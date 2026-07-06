Nico Occhiato habló por primera vez sobre la demanda de Flor Peña.

La salida de Flor Peña de Luzu TV, tras la fake news difundida sobre el estado de salud del papá de Lionel Messi, generó un auténtico escándalo mediático. El contundente posteo de Nico Occhiato minutos después de lo ocurrido ya había encendido las alarmas de todos, que terminaron por prenderse del todo luego de que la actriz comunicara que fue despedida.

Si bien en un principio todo parecía haber acabado en buenos términos, lo cierto es que luego trascendió que la artista decidió demandar a su antiguo empleador por una cifra de 750 millones de pesos (lo que se traduce en 500.000 dólares). Desde que se supo esto, ninguno de los emitió palabra alguna sobre el conflicto que mantienen. Al menos hasta hoy.

El programa que Flor Peña conducía junto con Marley.

¿Qué dijo Nico Occhiato sobre la demanda de Flor Peña?

Nico Occhiato brindó este lunes 6 de julio sus primeras apreciaciones para la batalla legal con Flor Peña, al ser entrevistado por Walle Leiva para Puro Show. “¿Hubo más diálogo con Flor?”, le preguntó al conductor, algo que hizo cambiar su semblante y el tono con el que venía llevando adelante la nota. "No, por ahora no. Está judicializado, así que no tengo nada para decir“, expuso al respecto.

El movilero, entonces, profundizó: "¿Te duele lo que está pasando?". "Lo atravieso", expuso cortante Occhiato. "¿Existió la charla en la que quedó todo bien entre ustedes?", inquiso. "Existió después del hecho, pero fue una charla que va a quedar en el ámbito de lo privado", apuntó.

"Entonces, ahora, al iniciar una demanda y pedir la plata que está reclamando... ya no está todo bien", agregó Walle atando cabos. Tras unos segundos divagando, finalmente Occhiato le marcó: "No tengo mucho para decirte. Prefiero no hablar del tema".