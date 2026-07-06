La CGT define su plan de lucha contra Milei: jubilados, el Papa y el Consejo del Salario

La CGT define este martes la instrumentalización de su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei. Junto a las dos CTA y organizaciones sociales establecerán el pulso de las protestas “a la francesa” con la que buscarán capitalizar el descontento y que se plasme en paros sectoriales y movilizaciones durante el último tramo del año.

Desde las 10 de la mañana en la histórica sede de Azopardo el triunvirato recibirá a los titulares de las distintas confederaciones y de los sindicatos aliados. “La idea es empezar a ponerle fechas a lo que anunciamos cuando se juntaron las 3 centrales. El plan de lucha con acciones y fechas concretas será anunciado”, anticipan en el seno del sindicalismo.

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La idea es acompañar sectores ya movilizados para sumar músculo en causas específicas y sectoriales, además sumarse a los conflictos que surjan por las paritarias y promover paros por rama de actividad. Con esa estrategia la búsqueda es lograr un efecto desgaste que acompañe el mal clima social sin generar mayores perjuicios al trabajador sobre todo al precarizado y evitar estar en la centralidad de las miradas críticas.

Los gremialistas tomaron nota de la amplia adhesión que tuvieron movilizaciones populares recientes como el Ni Una Menos y el reclamo universitario pero no ven el mismo grado de adhesión cuando son ellos los que convocan. Por eso creen que un paro general hoy no lograría el efecto deseado y van por este otro camino que, de todas formas, desembocará en un cese total de actividades.

La agenda tiene punto de largada y de llegada. El inicio de plan de lucha se dará con el fin del Mundial de fútbol y el punto culmine será con la llegada del Papa a la Argentina. Tanto la CGT como la UTEP mantienen lazos con Roma heredados de los tiempos del pontificado de Francisco. El Sumo pontífice los recibió poco antes de su fallecimiento y expresó su respaldo a la justicia social. En el triunvirato trabajan con la hipótesis de que Leon XIV estará en noviembre en el país por lo que la huelga general deberá ser en octubre o a inicios del mes 11.

El plan incluye acompañar en movilización a los jubilados, presionar para la reapertura del consejo del salario y marchar el día de San Cayetano. Esas acciones se van a superponer con las que defina cada confederación de la CGT y los conflictos sectoriales que puedan surgir como el de esta semana con camioneros. Pablo Moyano en El Destape Radio no descartó un paro nacional del gremio.

Pese a la fragmentación interna, el contexto une a los distintos sectores cegetistas. Hacia afuera, con las CTAs y los movimientos sociales se construye una mesa de entendimiento con el plan de acción en marcha. “La mesa de acción queda confirmada y va a coordinar las acciones conjuntas con las representaciones de jubilados, pymes, discapacitados y las regionales. Nos estamos imaginando a las representaciones gremiales y sociales para expresar la disconformidad con una política que no nos incluye”, anunció el triunviro Jorge Sola tras la reunión del consejo directivo hace dos semanas. Desde entonces no hubo más avances a la espera de un movimiento del nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli.