Reforma laboral de Javier Milei: así funciona el banco de horas

El banco de horas instaurado con la reforma laboral de Javier Milei funciona como un sistema de acumulación de tiempo trabajado.

El mapa laboral en la Argentina atraviesa modificaciones estructurales de fondo desde que asumió Javier Milei. Uno de los puntos más novedosos y que mayor atención despierta tanto en empresas como en trabajadores es la implementación del denominado "banco de horas", un mecanismo de flexibilización del tiempo de trabajo que introduce una alternativa inédita a la liquidación tradicional de los períodos extraordinarios.

Hasta la puesta en marcha de la reforma laboral, las horas extras se pagaban de forma obligatoria con un recargo del 50% en días hábiles, mientras que los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, el recargo ascendía al 100%. Con el nuevo sistema, estas horas de trabajo adicional pueden transformarse directamente en un crédito de tiempo a favor del empleado.

La introducción de este mecanismo se instrumentó a través del nuevo artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Este punto había sido incluido inicialmente en el mega DNU 70/2023 que el presidente Javier Milei dictó a pocos días de asumir, pero el capítulo laboral de aquella norma quedó suspendido luego de ser judicializado por una presentación de la CGT. Finalmente, la reforma modificó el esquema planteado originalmente, introduciendo un cambio sustancial en cuanto a quiénes pueden pactar este sistema.

La diferencia fundamental con el régimen anterior radica en los niveles de negociación:

Antes: Los sistemas de compensación o bancos de horas debían surgir de manera obligatoria y exclusiva a través de las negociaciones en los convenios colectivos de trabajo de cada sector.

Los sistemas de compensación o bancos de horas debían surgir de manera obligatoria y exclusiva a través de las negociaciones en los de cada sector. Ahora: La ley habilita los acuerdos individuales y voluntarios directamente entre el empleador y el trabajador, prescindiendo de la intermediación sindical obligatoria.

Requisito de validez: Para que estos acuerdos individuales tengan fuerza legal, deben formalizarse obligatoriamente por escrito. Sin la firma del documento que certifique la voluntad de ambas partes, el acuerdo carece por completo de validez jurídica.

La reforma laboral de Milei exige que el control de asistencia y de horas acumuladas sea preciso y trazable.

Cómo funcionará el banco de horas en la práctica

El sistema opera formalmente como una cuenta de acumulación de tiempo. Un ejemplo concreto aclara el panorama: si un empleado realiza dos horas extras durante una jornada de alta demanda, esas horas no se liquidan en el próximo recibo de sueldo, sino que quedan registradas como un crédito en su "banco" para ser utilizadas más adelante como descanso compensatorio, jornadas reducidas o días libres pagos.

Este esquema apunta de manera directa a robustecer la competitividad en actividades con marcados picos de producción o variaciones estacionales, siendo los principales sectores objetivo:

Comercio (mayorista y minorista).

(mayorista y minorista). Turismo y hotelería .

. Logística y transporte .

. Industrias con demandas fluctuantes a lo largo del año.

La lógica detrás de la medida busca que las empresas pasen de un modelo de costo financiero inmediato (el desembolso de dinero en efectivo por la hora extra) a un sistema de gestión de saldos de tiempo.

No obstante, la ley impone límites estrictos para evitar abusos. La norma exige establecer topes claros de acumulación y obliga a las empresas a implementar un sistema fehaciente, preciso y trazable de control de asistencia. Asimismo, los descansos mínimos legales continúan siendo intocables: las 12 horas de interrupción obligatoria entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente se deben respetar a rajatabla, independientemente del sistema de banco de horas que se aplique.

Qué pasa con las horas extra tradicionales y el riesgo de litigio

Es fundamental remarcar que la reforma laboral no elimina las horas extras tradicionales. El pago en efectivo con los recargos del 50% y 100% continúa plenamente vigente dentro de la legislación argentina; la diferencia es que dejó de ser la única opción disponible en el mercado.

Si entre el empleador y el trabajador no existe un acuerdo documentado y firmado por escrito para aplicar el banco de horas, las tareas extraordinarias deben seguir liquidándose y pagándose de la forma tradicional en los plazos de ley.

La transparencia en los registros se vuelve el eje crítico del nuevo modelo. La reforma establece que si una empresa implementa un banco de horas pero mantiene un registro inconsistente, incompleto o poco claro de los saldos de tiempo, quedará expuesta a reclamos laborales. Ante cualquier irregularidad o falta de claridad en el control, el empleador estará obligado a pagar esas horas acumuladas como extras tradicionales, aplicando la totalidad de los recargos e intereses correspondientes, lo que vuelve a la trazabilidad digital un elemento indispensable para evitar la litigiosidad.