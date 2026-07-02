Kicillof se refirió a los acuerdos exclusivos de Milei: “No nos podemos casar con Estados Unidos e Israel”

El gobernador Axel Kicillof estuvo presente en una nueva Ronda de Negocios Multisectorial en Ituzaingó. En ese marco, se refirió a los vínculos y acuerdos internacionales exclusivos del gobierno de Javier Milei. “No nos podemos casar con Estados Unidos e Israel”, criticó el dirigente y remarcó que - producto de realizar sólo acuerdos con 2 países - “hay una oportunidad perdida con el Mercosur”.

“No nos podemos casa con Estados Unidos e Israel y decir eso nos va a resolver los problemas argentinos… porque vamos a quedar subordinados a una política económica que no es la nuestra”, dijo el mandatario bonaerense. En ese sentido, se lamentó que no se puedan hacer acuerdos con los países limítrofes: “hay una oportunidad perdida con el Mercosur”, remarcó.

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Además, Kicillof se refirió a que los acuerdos establecidos no están dando rédito al país. “El otro día veía las estadísticas del RIGI, y uno ve que las empresas que se anotaron no son norteamericanas… Osea que ni eso, Milei debería sentirse despechado, ¿no?, como diciendo ‘¿qué más puedo hacer? ¿en qué más puedo chupar las medias? ¿qué más puedo entregar?’ porque ni eso es correspondido”.

Para el Gobernador “estamos en un momento de cambio y rediseño de una nueva era en la geopolítica. Y mientras tanto, acá estamos de remate, estamos con la latita arriba del coche”. Es por ello que Kicillof indicó que las medidas de Nación “están dilapidando nuestra industria nacional”, y que “es demencial lo que está haciendo Milei”.

Las rondas de negocios en PBA

Las declaraciones las realizó luego de haber recorrido la Ronda de Negocios Multisectorial en Ituzaingó. Lo acompañaron el intendente local, Pablo Descalzo y los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez. En dicha ronda participaron más de 330 pymes locales y regionales.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Las rondas de negocios son parte de una batería de políticas públicas que, en esta situación tan compleja para la actividad, profundizamos al máximo para acompañar al sector productivo e industrial bonaerense”. “En la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme", añadió.

"Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, sostuvo el Gobernador y agregó: "Este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno”.

La ronda de negocios estuvo dirigida a firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción. El espacio apuntó a generar nuevas oportunidades y a potenciar el crecimiento de proveedores locales, acercando a las pymes bonaerenses con actores fundamentales de la industria provincial y nacional.

Al respecto, Descalzo subrayó: “Espacios como este son indispensables para impulsar la economía local ante un consumo que viene en caída. El trabajo articulado con la Provincia nos permite acompañar a nuestros emprendedores y potenciar el desarrollo de la ciudad de la única manera posible: defendiendo nuestra industria”.

La Provincia lleva organizadas 114 rondas: con la presencia de representantes de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas bonaerenses, se generaron más de 91.000 entrevistas que derivaron en nuevas oportunidades de negocios.

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; la secretaria de Desarrollo Productivo municipal, Natalia Lazzeri; el senador provincial Federico Fagioli; funcionarios y funcionarias municipales; concejales y concejalas