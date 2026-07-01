¿Peligra la reelección?: el rechazo a la gestión de Milei llegó a su techo

La desaprobación de la gestión de Javier Milei encuentra su punto más alto desde que llegó a la Casa Rosada, según afirmó una encuesta. Además, la imagen del Presidente se encuentra en una situación crítica y el electorado comienza a buscar un cambio: un movimiento que pone en riesgo su intención de buscar un segundo mandato y un ballotage.

Un trabajo de opinión pública de la consultora Managment & Fit, realizado a nivel nacional entre el 12 y el 16 de junio, afirmó que la desaprobación del gobierno de Milei escaló a un 58,2%.

La aprobación de la administración de La Libertad Avanza se queda en los 37,3%, mientras que el 4,5% restante corresponde a la opción "no sabe/no contesta".

La cifra de la desaprobación muestra un ligero crecimiento respecto a mayo, cuando se ubicaba en el 58,1%. De hecho, es el techo del rechazo a la gestión de Milei, que solo en mediados del año había escalado al 53,5%.

La desaprobación del gobierno de Milei se traduce ante la consulta sobre qué pensarían los encuestados a la hora de votar el año que viene. Un 55,4% respondió que sufragaría buscando "un cambio de políticas y de equipo de gestión", lo que pone en alerta la intención del Presidente de ir por un nuevo mandato y la opción de la segunda vuelta.

Por detrás, un 26,8% pide "una continuidad de equipo de gestión con cambio en algunas políticas" y apenas un 14,6% pide la "continuidad de equipos de gestión y políticas de gobierno".

La posibilidad de que Milei reelija es, además, una preocupación del electorado. Un 44,3% se manifestó inquieta si el Presidente vuelve a ganar las elecciones en el 2027. Un 38,6% afirmó, en cambio, que lo perturba la posibilidad de "un gobierno peronista-kirchnerista".

Por otra parte, la imagen del Presidente también está en una situación compleja. La valoración negativa de Milei se encuentra en el 52,1%, mientras que la positiva se ubica en el 30,3%. Un 16,8% se ubica en la etiqueta "regular", mientras que el restante 0,8% corresponde a los indecisos.

Finalmente, puesto a competir con otros dirigentes políticos, Milei queda en un octavo lugar entre doce figuras sondeadas. Quien ostenta el mejor diferencial de imagen es la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (-14%), el gobernador bonaerense, Axel Kicillof (-14,9%), y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli (-16,8%).