Más del 60% quiere un cambio de gobierno: la encuesta que pone en riesgo la reelección de Milei

A poco más de un año de las elecciones 2027, una encuesta alertó que la intención de Javier Milei de conseguir su reelección corre riesgo. Más de un 60% de los encuestados afirma que preferiría un nuevo gobierno y, además, en un eventual ballotage entre el Presidente y Axel Kicillof, se inclinaría por el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Un trabajo de opinión pública realizado por el Observatorio de Política Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a nivel nacional durante junio consultó a los encuestados, entre otros puntos, qué prefieren con miras a las elecciones 2027. La respuesta arrojó que un 64,1% afirmó que quiere un cambio de gobierno y un 35,9% afirmó que quiere que continúe el gobierno de Milei.

En cuanto a qué alternativa preferiría, un 39,7% afirmó que preferiría "un nuevo gobierno del kirchnerismo" y un 26,9% respondió que quisiera una gestión "peronista no kirchnerista". Un 9,6% sostuvo, por su parte, que quiere "un nuevo gobierno del PRO / macrismo". El restante 23,8% se inclinó por la opción "otro".

Por otra parte, ante la consulta sobre a qué espacio votarían si las elecciones fuesen hoy, La Libertad Avanza se impondría con un 32%, superando al peronismo kirchnerista con un 24,5% y al peronismo no kirchnerista con un 13,4%. Detrás viene la izquierda unida con un 9,9%, los indecisos con un 6,9% y la opción "ninguno de ellos/otros" y el PRO con un 6,6%, cada uno.

Sin embargo, en un eventual ballotage entre Milei y Kicillof, un 48,2% se inclinaría por apoyar al gobernador bonaerense y un 39,3% acompañaría una reelección del Presidente. Completan la medición un 12% que no apoyaría a ninguno y un 0,4% de indecisos.

El estudio de la UBA sintetizó la situación actual del gobierno de Milei en seis cifras, entre las que se incluye que un 62,8% desaprueba la gestión del Presidente. En el desglosado, se indicó que entre sus propios votantes de 2023 la aprobación llega al 66,4%, "señal de un desgaste que alcanza al núcleo de apoyo". Solo un 37,2% la aprueba.

Por otra parte, un 60,6% califica que la situación económica del país está "mal" o "muy mal". En cuanto a la imagen del líder del oficialismo nacional, cosecha un 36% de imagen positiva contra un 64% de negativa. Completa el reporte, las del ballotage Milei-Kicillof, la intención de voto de LLA y la preferencia por un cambio de gobierno.