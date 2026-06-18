Una nueva encuesta nacional encendió señales de alerta para el gobierno de Javier Milei. Aunque el Presidente continúa encabezando la intención de voto en un escenario de primera vuelta, un eventual balotaje lo encontraría por detrás de Axel Kicillof, quien se impondría por una diferencia mínima, según los resultados del relevamiento realizado por la consultora Explanans.

El estudio, realizado entre el 28 de mayo y el 3 de junio sobre 7.015 casos en todo el país, muestra un escenario político cada vez más competitivo de cara a las próximas elecciones presidenciales. El dato más llamativo surge de la simulación de una segunda vuelta entre Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires: Kicillof obtiene el 43,8% de los votos contra el 42,9% del mandatario nacional.

La encuesta revela que, pese a que Milei conserva el liderazgo en intención de voto individual, la dinámica cambia cuando la disputa se reduce a dos candidatos. Ante la pregunta sobre un eventual balotaje entre ambos dirigentes, Axel Kicillof alcanza el 43,8%, mientras que Javier Milei reúne el 42,9%. Además, un 7,6% votaría en blanco y un 5,7% aún no sabe qué opción elegir.

El resultado adquiere relevancia porque se produce en un contexto de creciente desgaste para el Gobierno nacional, reflejado en distintos indicadores económicos y de imagen pública. A pesar de la ventaja de Kicillof en una eventual segunda vuelta, el Presidente mantiene el primer lugar cuando se consulta por una elección general. Según el relevamiento, Javier Milei obtiene el 38,3% de intención de voto, seguido por Axel Kicillof con el 28%. Más atrás aparecen Myriam Bregman con el 12,8%, Mauricio Macri con el 5,2%, mientras que un 7,9% opta por otro candidato.

El desgaste económico impacta en la imagen presidencial

La encuesta también registra el peor momento de la gestión Milei desde que la consultora comenzó a medir la evolución del Gobierno tras el balotaje de 2023. La valoración negativa de la administración nacional alcanza el 57,2%, mientras que la positiva se ubica en el 42,8%. Además, la calificación promedio otorgada al Gobierno cayó a 4,6 puntos sobre 10.

En paralelo, el 57,9% de los encuestados considera que su situación económica está peor que antes de las medidas implementadas por la Casa Rosada. Apenas el 20,3% afirma estar mejor. Las perspectivas hacia el futuro tampoco resultan alentadoras para el oficialismo. Casi la mitad de los consultados, el 48,7%, cree que su situación económica será peor dentro de un año, mientras que el 40,8% espera una mejora.