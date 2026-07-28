La unidad complementa el trabajo del histórico taller del MOA, ubicado en Plaza Sicilia.

Pocas personas conocen su existencia, pero recorre las calles de la Ciudad de Buenos Aires para intervenir cuando una escultura o un monumento resulta dañado por actos de vandalismo, el paso del tiempo o las condiciones climáticas. Se trata de la cuadrilla móvil de Monumentos y Obras de Arte (MOA), conocida como la "ambulancia" de los monumentos, un equipo especializado que brinda los primeros auxilios al patrimonio escultórico porteño y que, en lo que va de 2026, ya realizó más de 60 intervenciones.

La unidad complementa el trabajo del histórico taller del MOA, ubicado en Plaza Sicilia. Mientras allí se desarrollan restauraciones de mayor complejidad, la cuadrilla actúa directamente en el espacio público para resolver daños menores y evitar que el deterioro avance.

El equipo está integrado por restauradores capacitados para realizar intervenciones de menor escala utilizando materiales, herramientas y maquinaria específicos. Antes de comenzar cualquier trabajo, los especialistas documentan el estado de la obra mediante registros escritos y fotográficos, evalúan su estabilidad y determinan cuál es el procedimiento más adecuado para conservar su integridad histórica, artística y material.

¿Cómo funciona la "ambulancia" porteña de los monumentos?

Entre las tareas más habituales figuran la eliminación de grafitis, la limpieza de superficies, la recuperación de pátinas, la pintura de basamentos y pequeñas restauraciones. Además, participa en el traslado y emplazamiento de esculturas cuando las piezas requieren una intervención más profunda en el taller del MOA. Todas las acciones son reversibles para no comprometer futuras restauraciones y, cuando es necesario, se aplican criterios internacionales de conservación.

Las intervenciones pueden originarse a partir de relevamientos del propio equipo, pedidos de otras áreas del Gobierno porteño o reclamos realizados por vecinos a través de la línea 147, BA Colaborativa, las comunas o las redes sociales.

Durante este año, la cuadrilla trabajó en el Monumento a Rubén Darío, la Loba Romana de Parque Lezama, el Cenotafio a los Caídos en Malvinas de Plaza San Martín, el Monumento a Manuel Belgrano, el monumento al Centinela de la Patria y distintas placas, fuentes y relieves distribuidos en varios barrios de la Ciudad.

El MOA fue fundado en 1956 y es el organismo encargado de la restauración, conservación y puesta en valor de más de 2400 esculturas, bustos, placas, fuentes, mástiles y monumentos emplazados en el espacio público de Buenos Aires. En 2025, el taller fue ampliado y modernizado con nuevas áreas de trabajo, un archivo patrimonial, un patio de esculturas y espacios abiertos a las visitas del público.

"El MOA es el corazón del cuidado del patrimonio escultórico porteño. Pusimos en valor el taller que hace posible mantener y preservar las más de 2400 obras de arte que tiene el espacio público", destacó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi.