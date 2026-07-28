La mujer detrás de Mary Poppins: Disney+ revela el lado desconocido de Julie Andrews y sacude a Hollywood

Disney+ estrena el documental definitivo de Julie Andrews

La legendaria actriz, cantante y autora Julie Andrews vuelve a ocupar el centro del escenario en un nuevo documental sobre su vida, dirigido y producido por el aclamado director/productor R.J. Cutler (Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Martha). El documental llegará a Disney+ en el 2027, y el título oficial aún no fue definido, según adelantó la plataforma.

Este retrato definitivo ofrece una mirada íntima y reveladora al extraordinario recorrido de Julie Andrews, desde sus inicios en el vodevil británico hasta su meteórico ascenso como superestrella global. Marcada por la resiliencia, el desamor, la reinvención y una gracia inquebrantable, su historia trasciende el escenario y la pantalla.

Con material de archivo inédito y nuevas entrevistas exclusivas, el documental invita a descubrir a la mujer detrás de los inolvidables personajes de Mary Poppins, La Novicia Rebelde y El diario de la princesa, explorando una vida en la que el talento abrió las puertas, pero fueron el coraje y la determinación los que definieron su legado.

"Se entregó por completo": la revelación de R.J Cutler sobre Julie Andrews

"Julie Andrews no es simplemente una artista querida por el público", expresó Cutler. "Es un ícono cultural, una figura que forma parte de la manera en que generaciones enteras entienden la alegría, la resiliencia y la gracia. La mayoría de las personas desconoce los enormes desafíos que tuvo que superar a lo largo de su vida, y eso es precisamente lo que exploramos en esta película", agregó.

"Poder conversar con Julie, ser invitado a conocer su mundo interior y verla reflexionar sobre una vida que marcó la de tantas otras personas fue una experiencia que siempre atesoraré. Se entregó por completo, sin barreras ni artificios. Y lo que encontramos fue a alguien aún más extraordinaria que el ícono. Me siento profundamente honrado por su talento, maravillado por su fortaleza y agradecido por la confianza que depositó en nosotros", cerró.

El documental original es una producción de This Machine (parte de Sony Pictures Television). Además de dirigirlo, R.J. Cutler se desempeña como productor junto a Trevor Smith, Elise Pearlstein, Jane Cha Cutler y Jonathan Ruane. Mark Blatty participa como productor ejecutivo.