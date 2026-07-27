El depredador marino que está en riesgo de extinción en aguas argentinas: ¿Qué hacer para salvarlo?

El tiburón es uno de los depredadores que desempeña un papel fundamental en el ecosistema marino, pero hoy se encuentra en riesgo de extinción producto de la sobreexplotación por la pesca deportiva y comercial que lleva décadas en el mar argentino.

Según la organización WCS Argentina, son cinco las especies amenazadas de extinción: gatuzo (Mustelus schmitti), gatopardo (Notorynchus cepedianus), cazón (Galeorhinus galeus), bacota (Carcharhinus brachyurus) y escalandrún (Carcharias taurus).

A través del programa “Conservar Tiburones en Argentina”, la organización apunta a concientizar a los pescadores deportivos que todavía pescan con "sacrificio sobre la situación de estas especies" y promover que -en caso de capturarlos- los devuelvan vivos al mar.

Los tiburones que necesitan protección

El Mar Argentino alberga a 55 especies de tiburones que viven o emigran en distintas épocas del año. El 71% de ellas enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto en estado silvestre. Algunas son de distribución mundial, como el cazón y el escalandrún. Este último tiene una distribución global y puede encontrarse desde el sur de Brasil hasta la provincia de Chubut.

Pero el dato que más preocupó es que el 53% de las especies amenazadas son endémicas de esta región, como el gatuzo, lo que significa que su extinción aquí las borraría del planeta.

La zona de distribución del Gatuzo abarca el Atlántico Sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta la provincia de Santa Cruz. Suelen encontrarse en ambientes con fondos arenosos y una profundidad de 10 a 120 metros.

El estado de conservación de las especies se ve agravada por la confluencia de fuentes de presión pesquera. Pese a que generan impactos diferenciados, tanto la pesca comercial -industrial y artesanal- y en menor medida la pesca recreativa/deportiva, "representan la mayor amenaza para los tiburones en todo el mundo", aseguró WCS Argentina.

¿Cómo se conservan las especies?

Mediante el programa Conservar Tiburones en Argentina, se llevan adelante acciones de capacitación y concientización para pescadores y otros actores clave sobre la importancia de proteger a estas especies.

La iniciativa es llevada adelante desde el 2013 junto al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. A través de la misma, se busca reemplazar la pesca con sacrificio por la pesca con marcado y devolución al mar por parte de pescadores deportivos.

Hasta el momento fueron capacitados más de 240 pescadores deportivos y guías de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Además, se logró la devolución de 20.000 ejemplares, de los cuales 4000 fueron marcados para monitoreo y pudieron registrarse 55 recapturas.