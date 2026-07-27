La Libertad Avanza cedió y negocia los votos que necesita en la segunda semana de receso en el Congreso

El Congreso se encamina a su segunda semana de receso, con una nueva ley esperando en Diputados y un cambio en el texto de un proyecto en el Senado. Sin embargo, en esta previa al reinicio de la actividad en agosto, La Libertad Avanza (LLA) todavía sigue en deuda y no logra persuadir a los bloques aliados para aprobar los principales temas en agenda.

Qué pasa en el Senado

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creemos que va a salir", dijo el jueves pasado la jefa de la bancada de senadores de LLA, Patricia Bullrich, en referencia a la reunión que mantuvo ese día con el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, para afinar la estrategia para aprobar el llamado proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La ex ministra de Seguridad, al parecer, convenció al autor del proyecto, que facilita desalojos y la venta de tierras a extranjeros, de realizar cambios en el texto, que ya llevaba quince versiones. Las modificaciones buscan convencer a los aliados.

"Estamos ajustado en números, pero nos faltan algunas confirmaciones", analizó ante la consulta de El Destape una voz que ocupa una banca en el interbloque Populares. El peronismo lidera el rechazo al proyecto de ley y espera que los bloques aliados a la Casa Rosada expresen su negativa al texto de Sturzenegger. El oficialismo tiene 21 votos propios y necesita 37 para iniciar la sesión y darle media sanción al texto.

El radicalismo, que cuenta con diez bancas propias, reclamaba los cambios en el proyecto, pero todavía no adelantaron si definieron postura. Según pudo avergüar este medio, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votarán en contra. El portal Misiones Online informó que los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, también harán lo mismo. Desde el entorno de la salteña Flavia Royón y del correntino Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas) insisten en que se necesitan cambios en el texto.

La intención del oficialismo es que la Inviolabilidad de la Propiedad Privada entre en el recinto el 6 de agosto. Para esa fecha, LLA quería tratar el proyecto de ley de Hojarasca, el de "Falsas Denuncias" y el de Salud Mental. El primero de estos ya cuenta con media sanción de Diputados, mientras que el último todavía necesita dictamen en las comisiones del Senado.

A la espera en comisiones, está el proyecto de reforma de Zona Fría y el denominado "Super RIGI", ambos con media sanción de Diputados. "Hay que tratarlo en comisiones, seguramente va a ser la primera semana de agosto", explicó a este medio una fuente mileista sobre esta última iniciativa.

Todavía en el marco de las tratativas entre la Jefatura de Gabinete y los gobernadores, continúa la reforma electoral, con la que LLA espera eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En la primera semana de receso, el Senado convocó a dos audiencias públicas de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, para el 4 y el 5 de agosto, en las que se debatirán en total 25 pliegos. En total, en lo que va del año, la Cámara alta le dio aprobación a 110 pliegos enviados por el oficialismo.

Qué pasa en Diputados

El jueves a última hora ingresó el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que ingresen "dólares del colchón" para el sostenimiento del dólar y el pago de la deuda externa.

La cúpula de LLA todavía no definió el trayecto legislativo del proyecto. Fuentes parlamentarias informaron a El Destape que el oficialismo inició conversaciones informales con los bloques aliados, en aras de tener 129 manos alzadas. Un integrante de una de estas bancadas afirmó que esperan reuniones con carácter más formal para el inicio de agosto.

Por su parte, el peronismo ya avisó que rechazarán el proyecto. "Así como está el borrador, claramente es inconstitucional porque, con un blanqueo, eximís de responsabilidad penal y tributaria para atrás", señaló el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel en declaraciones a Futurock.

Por otra parte, en la Cámara Baja también esperan el proyecto de "ley de Lobby", el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, conocido como "ley Antibarras". Solo los dos primeros tuvieron dictamen. Sin embargo, los tres comparten falta de apoyo aliado para entrar al recinto que preside Martín Menem.