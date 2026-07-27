Wanda Nara rompió el silencio tras el robo que sufrió en Milan: "Miedo"

Wanda Nara rompió el silencio tras el robo que sufrió en Italia.

Wanda Nara estuvo en boca de todos los programas de espectáculos esta última semana, luego del robo que sufrió en su casa de campo en Milán y que conmocionó a todos por haber ocurrido mientras sus hijos estaban dentro, viendo la final del Mundial entre Argentina y España. De entre los objetos que se llevaron los delincuentes, destacan los pasaportes de las niñas que la mediática tuvo con Mauro Icardi, algo que abrió una nueva batalla entre ambos mientras el pánico por la entradera aún está vigente.

Mientras en el plano legal solo resta esperar (la conductora de MasterChef Celebrity quiere que su expareja le firme la renovación del pasaporte a sus hijas para que puedan retornar a la Argentina, algo a lo que él se niega), la blonda publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para expresar agradecimiento por el apoyo en tan difícil momento.

El mensaje de Wanda Nara tras el robo que sufrió

"Me emociona ver a tantos viejos amigos abrazándonos", expuso primeramente en una historia de Instagram escrita íntegramente en italiano, ya que era a ese público el que apuntaba. "Me conmueve ver cómo la policía está buscando e investigando lo que pasó. Me conmueve sentir que, a pesar de vivir y trabajar en mi país, donde se encuentra mi hogar, Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa", añadió.

En esa misma línea, expresó: "Gracias al Estado, a los cuerpos policiales y a todas las personas que están cerca de nosotros en este momento de miedo e incertidumbre". Cabe recordar que tanto Maxi López como Wanda Nara procuraron ir lo antes posible a Italia para poder resolver los trámites referidos a la documentación sustraída.