Guadalajara gana 1-0 como local con gol de último minuto en torneo mexicano

Guadalajara, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, ‌ganó el sábado ‌por 1-0 a Bravos de Ciudad Juárez en la segunda jornada del torneo Apertura con gol en tiempo de reposición.

El gol del triunfo para las "Chivas" de Guadalajara lo anotó Roberto Alvarado a los ​96 minutos cuando ⁠remató de zurda en el área chica ‌tras un pase de Ricardo Marín ⁠con la cabeza.

"Creo que ⁠el equipo hizo un partido más que aceptable. Pudimos haber abierto el marcador antes ⁠y quizá terminar el partido de ​una manera diferente, pero las ‌circunstancias del fútbol a ‌veces pegan. Derrotamos al rival y a ⁠su comportamiento defensivo, atacamos hasta el final", dijo el director técnico de Guadalajara, el argentino Gabriel Milito.

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En los otros ​partidos ‌del sábado, Atlas derrotó por 1-0 como visitante a Santos Laguna con gol de Edgar Zaldivar.

En tanto, Tigres UANL y Atlético de San Luis ⁠empataron por 2-2. Para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León anotaron el uruguayo Fernando Gorriarán y Diego Sánchez, mientras que para Atlético de San Luis lo hicieron el español Rafael Llorente y David ‌Rodríguez.

La jornada se completará el domingo cuando Necaxa sea local ante Monterrey y Querétaro visite a Pachuca.

El viernes, Atlante rescató un empate por 1-1 como local ante América, mientras ‌que Tijuana ganó por 1-0 a León.

En el inicio de la jornada, el vigente campeón ‌Cruz Azul ⁠remontó el martes un gol en contra y sacó el triunfo ​como local ante Puebla por 2-1. Pumas UNAM también remontó para vencer 2-1 como visitante a Toluca.

Con información de Reuters