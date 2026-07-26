¿A qué viene Kristalina Georgieva a la Argentina de Milei?

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, busca exhibir su respaldo a Milei y al programa liberal-libertario, pero también viene a supervisar la marcha económica del país que concentra el mayor riesgo crediticio del organismo. Imagen: Chat GPT

La visita de Kristalina Georgieva, que llega este lunes a Buenos Aires, vuelve a demostrar que el vínculo del FMI con el gobierno de Javier Milei es, antes que técnico, político. La experiencia muestra, además, que cada vez que la economía argentina quedó condicionada por un acuerdo con el Fondo, el saldo fue el estancamiento, en el mejor de los casos, o una crisis generalizada, en el peor.

El antecedente más reciente de la visita de un director gerente del organismo en el país fue el viaje de la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, cuando se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, en el marco del inédito acuerdo stand-by por 57.000 millones de dólares. También fue una visita que expresó el apoyo del Fondo al proyecto político de Macri y también reveló que una acuerdo con el Fondo termina en una crisis económica.

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El elemento distintivo del desembarco de Georgieva es que, además de las reuniones protocolares, realizará un recorrido por Vaca Muerta, no precisamente por un interés turístico. Observará in situ la zona donde se generan los dólares que la Argentina necesita para mantener estable el mercado cambiario, acumular suficientes reservas de libre disponibilidad y pagar la enorme deuda con el propio Fondo.

La visita tiene una evidente dimensión política. El FMI busca exhibir su respaldo a Milei y al programa liberal-libertario, pero también viene a supervisar la marcha económica del país que concentra el mayor riesgo crediticio del organismo.

La Argentina es el principal deudor del FMI

Al 23 de julio de 2026, la cartera crediticia total del FMI alcanzaba los 123.170 millones de Derechos Especiales de Giro. La Argentina debía 42.552 millones de DEG. Esto significa que concentra el 34,5% de todos los créditos pendientes de cobro del organismo.

El ranking de los cinco principales deudores muestra la excepcionalidad argentina. En segundo lugar se ubica Ucrania, con 10.940 millones de DEG, que representan el 8,9% de la cartera. Le siguen Pakistán, con 8.089 millones y el 6,6%; Ecuador, con 7.118 millones y el 5,8%; y Egipto, con 6.787 millones y el 5,5%.

La deuda argentina es casi cuatro veces la de Ucrania y supera en cerca de 10.000 millones de DEG la suma de los otros cuatro integrantes del ranking. Ucrania, Pakistán, Ecuador y Egipto adeudan en conjunto 32.933 millones de DEG, frente a los 42.552 millones de la Argentina.

Los cinco principales deudores concentran el 61,3% de toda la cartera crediticia. Sin embargo, más de la mitad de ese porcentaje corresponde a un solo país.

La exposición es todavía más impactante cuando se consideran exclusivamente los préstamos del Departamento General del Fondo, la ventanilla que reúne los créditos ordinarios y no concesionales. La cartera de esa área suma 92.754 millones de DEG y la Argentina concentra el 45,9%. Casi uno de cada dos DEG prestados por el núcleo financiero del FMI está colocado en el país.

Esta concentración ayuda a comprender por qué la relación no puede reducirse a la imagen convencional de un acreedor poderoso frente a un deudor subordinado. La asimetría existe, pero el FMI también quedó atrapado en la Argentina. Si el programa fracasa, no se tratará de un incumplimiento marginal dentro de una cartera diversificada, puesto que quedará comprometida más de una tercera parte de todos sus créditos y casi la mitad de su cartera ordinaria.

El Fondo necesita que Milei tenga éxito, aunque para el organismo “éxito” no signifique una mejora generalizada del bienestar social, sino que el Gobierno continúe con el ajuste fiscal sin importar las consecuencias y acumule reservas para afrontar los vencimientos de deuda, especialmente los contraídos con el propio FMI.

La deuda insólita de casi 58.000 millones de dólares

La deuda argentina con el FMI alcanza los 42.552 millones de DEG. Con la cotización del 23 de julio, cuando cada DEG equivalía a 1,35723 dólares, el saldo representaba 57.753 millones de dólares.

El stock combina la herencia del préstamo extraordinario concedido al gobierno de Mauricio Macri en 2018, su refinanciación mediante el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández y el nuevo programa firmado por el gobierno de Milei en abril de 2025.

Ese último acuerdo habilitó un financiamiento adicional de 20.000 millones de dólares. El Fondo presta para que la Argentina pueda afrontar obligaciones anteriores con el mismo organismo, mientras aumenta el volumen total de la exposición. La deuda se refinancia, se alargan plazos y se reciben nuevos desembolsos, pero el país continúa dependiendo del acreedor para sostener su capacidad de pago. La relación política promiscua entre Milei, Caputo y Georgieva no elimina la fragilidad financiera, sino que sólo la disimula.

El Fondo posee casi 58.000 millones de dólares en créditos otorgados a la Argentina que todavía no genera suficientes divisas para pagar sus compromisos.

El Fondo está desesperado por empezar a cobrar

El último informe técnico del Fondo ofrece una explicación más precisa que los discursos celebratorios. Allí se afirma que la capacidad argentina para pagarle al organismo continúa sometida a “riesgos excepcionales” y depende de dos condiciones: fortalecer las reservas y recuperar de manera oportuna y sostenible el acceso al mercado internacional de capitales.

El documento agrega que los pagos al Fondo llegarían a representar cerca del 18% de las reservas brutas del Banco Central en 2027 y que se mantendrán elevados durante varios años. También advierte que el bajo nivel de reservas líquidas sigue amenazando la capacidad de repago, especialmente por los importantes vencimientos en moneda extranjera y la posible volatilidad política previa a las elecciones presidenciales de 2027.

Georgieva viene a respaldar a Milei, pero también a controlar las condiciones que permitirían que el FMI cobre. El organismo reclama una compra sostenida de divisas por parte del Banco Central, mayor flexibilidad cambiaria y una estrategia financiera que permita refinanciar los vencimientos externos. En forma explícita, el directorio pidió que la Argentina recupere el acceso al mercado de capitales intenacional para comenzar a reducir la exposición del propio Fondo.

El Fondo posee casi 58.000 millones de dólares en créditos otorgados a un país que todavía no genera suficientes divisas para pagar sus compromisos sin recurrir a nuevos préstamos, garantías de organismos multilaterales, operaciones financieras con bancos o utilización de activos públicos.

Argentina se consolidó como el mayor problema del Fondo. Representa una porción extraordinaria de su cartera crediticia y convierte al organismo en rehén de un deudor que es, a la vez, acreedor privilegiado. Esto, paradójicamente, no permite reducir sustancialmente el riesgo país ni la incertidumbre cambiaria. Los inversores de bonos argentinos están detrás del FMI en la cola de cobranza de la deuda.

La cuenta financiera de Luis Caputo

El programa financiero 2026/2027 presentado por el ministro Luis Caputo permite observar las transferencias previstas hacia el FMI. Durante este año vencen 1.100 millones de dólares de capital y 3.100 millones de intereses. Los pagos brutos suman 4.200 millones. Economía calcula recibir 1.900 millones en nuevos desembolsos del organismo.

En 2027 vencerán 4.400 millones de capital y otros 3.100 millones de intereses. Los pagos brutos alcanzarán los 7.500 millones, mientras el programa incorpora desembolsos adicionales del FMI por 1.700 millones.

En el bienio, la Argentina de Milei deberá afrontar vencimientos de capital por 5.500 millones de dólares e intereses por 6.200 millones. Los pagos brutos al Fondo sumarán 11.700 millones y el programa proyecta nuevos desembolsos por 3.600 millones.

La transferencia neta de divisas será de 8.100 millones de dólares.

Sin embargo, la reducción neta del capital adeudado será de apenas 1.900 millones. Por cada dólar utilizado para bajar el stock de deuda con el FMI, el país pagará más de tres dólares de intereses.

Caputo presenta la cancelación de vencimientos como una demostración de solvencia, pero una parte considerable se cubre con nueva deuda y con préstamos de otros organismos financieros multilaterales. No existe un desendeudamiento significativo con el Fondo. Existe una transferencia creciente por el pago de intereses, mientras la disminución del capital es mínima.

Al finalizar 2027, después de haber transferido 8.100 millones de dólares netos, la deuda de capital con el FMI habrá disminuido solamente 1.900 millones.

Vaca Muerta representa, para el Gobierno y para el FMI, la promesa de que la restricción externa podrá aliviarse.

La ruta de dólares de Vaca Muerta

En este escenario, la decisión de Georgieva de viajar a Vaca Muerta adquiere un significado que va más allá de la agenda institucional.

El Fondo identifica a la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento como los sectores estratégicos capaces de aumentar las exportaciones y fortalecer la disponibilidad de divisas. Su último informe destaca el récord del saldo exportador energético y lo presenta como uno de los factores que mejoraron la cuenta corriente.

Vaca Muerta representa, para el Gobierno y para el FMI, la promesa de que la restricción externa podrá aliviarse. La apuesta consiste en que el crecimiento de la producción de petróleo y gas genere un flujo de dólares suficiente para sostener el pago de la deuda, financiar importaciones y abastecer la demanda privada de divisas.

Los dólares de Vaca Muerta pueden mejorar la balanza energética, pero no garantizan por sí solos un sendero de desarrollo. Tampoco aseguran que las divisas permanezcan en el país y fortalezcan las reservas. Por ahora, una parte mayoritaria de esos dólares de se va por la canaleta del turismo al exterior, el pago de la deuda y el giro de utilidades.

La presencia de Kristalina Georgieva en Vaca Muerta es un imagen potente del sometimiento del país al organismo: la principal acreedora internacional recorriendo junto a Caputo la fuente de los dólares que espera capturar para asegurarse el cobro de la deuda.

Milei necesita a Georgieva para sostener la ficción de solvencia del plan económico. Georgieva necesita a Milei para aumentar las posibilidades de cobro de la enorme deuda con el FMI.