PAMI ofrece cursos gratuitos para jubilados con modalidades presenciales, virtuales y mixtas.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ya pueden acceder a una nueva edición de los cursos universitarios UPAMI y de los talleres sociopreventivos que se desarrollan en universidades y Centros de Jubilados y Pensionados de distintos puntos del país. Las propuestas son gratuitas, incluyen modalidades presenciales, virtuales y mixtas.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a quienes forman parte del PAMI y ofrece actividades vinculadas con idiomas, nuevas tecnologías, memoria, literatura y otros espacios pensados para promover una vida activa. Además, cada afiliado tiene la posibilidad de inscribirse en varias opciones durante la convocatoria.

Qué cursos gratuitos ofrece PAMI para jubilados

A través del programa UPAMI, más de 60 unidades académicas brindan cursos gratuitos para personas afiliadas al organismo. Una de las principales características de esta propuesta es que no exige estudios previos, por lo que cualquier jubilado o pensionado afiliado puede participar sin necesidad de cumplir requisitos académicos.

La oferta incluye actividades orientadas tanto al desarrollo personal como al fortalecimiento de habilidades prácticas. Entre las temáticas disponibles se encuentran idiomas, memoria, literatura, escritura, lectura, narración, medios de comunicación, nuevas tecnologías, computación y grupos de reflexión y encuentros.

En paralelo, PAMI también impulsa talleres sociopreventivos que se realizan junto con Centros de Jubilados y Pensionados. Estas actividades buscan incentivar el intercambio entre pares, fortalecer los vínculos sociales y promover hábitos saludables mediante propuestas recreativas y educativas.

Cuántos cursos puede hacer cada afiliado

Cada persona afiliada tiene la posibilidad de anotarse en hasta cinco cursos universitarios UPAMI durante la convocatoria vigente. A su vez, también puede participar en un máximo de tres talleres sociopreventivos, siempre que haya vacantes disponibles.

Además de estas alternativas, el organismo cuenta con el programa Buen Vivir, una iniciativa enfocada en el cuidado integral de la salud y en la mejora de la calidad de vida mediante distintas actividades relacionadas con el bienestar físico, emocional y social.

En qué universidades se dictan las actividades presenciales

Las propuestas se desarrollan en distintas instituciones educativas del país y la modalidad depende de cada sede. Algunas actividades se cursan de manera presencial, otras son completamente virtuales y también existen opciones mixtas.

Los talleres buscan fortalecer el aprendizaje, la participación social y el bienestar integral.

Entre las universidades que ofrecen cursos presenciales figuran la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Nacional de Luján, aunque la disponibilidad puede variar según la institución y la oferta vigente en cada región.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de PAMI

El trámite de inscripción se realiza de forma online a través de los canales oficiales de PAMI o mediante la aplicación del organismo. El primer paso consiste en elegir si se desea participar de un curso universitario UPAMI o de un taller sociopreventivo.

Luego hay que seleccionar la temática de interés y la actividad disponible. Finalmente, se completan los datos personales solicitados y se confirma la inscripción para reservar el lugar.

Podés anotarte online siguiendo pocos pasos desde los canales oficiales del organismo.

Una vez concluido el proceso, el docente o responsable del taller se comunica por correo electrónico o por teléfono para informar la fecha de inicio, la modalidad de cursada y el resto de los detalles necesarios para participar.

Qué documentación necesitás para anotarte

Para completar la inscripción, PAMI solicita presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el último recibo de haberes y la credencial de afiliado.

En los casos en que la actividad elegida incluya ejercicios físicos o propuestas de movimiento, también será necesario contar con un apto médico vigente. De esta manera, los participantes podrán acceder a las actividades cumpliendo con los requisitos establecidos por el organismo.