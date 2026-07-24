Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio

El dólar bolsa, a través del MEP, cotiza este viernes a $1517,52 para la compra y $1520,18 para la venta, registrando una variación positiva del 0,57%. En paralelo, el mercado de bonos se mantiene estable, reflejando una tónica similar a la de las últimas ruedas, sin sobresaltos ni movimientos bruscos en las curvas de rendimiento.