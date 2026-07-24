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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 7 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio

El dólar bolsa, a través del MEP, cotiza este viernes a $1517,52 para la compra y $1520,18 para la venta, registrando una variación positiva del 0,57%. En paralelo, el mercado de bonos se mantiene estable, reflejando una tónica similar a la de las últimas ruedas, sin sobresaltos ni movimientos bruscos en las curvas de rendimiento.

Hace 24 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio

El dólar oficial cotiza este viernes, 24 de julio, con una suba del 0,33%: la compra se ubica en $1460 y la venta en $1510.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio

En el mercado informal, el dólar blue cotiza este viernes 24 de julio a $1530 para la compra y $1550 para la venta, con una variación negativa del -0,32% respecto a la jornada anterior.

Hace 13 horas

Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales

El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.

Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.

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Hace 21 horas

El dólar oficial escaló 15 pesos, alcanzó un nuevo récord histórico y cerró en $ 1.515

El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial. 

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El Gobierno enviará una versión de la Ley de Inocencia Fiscal que entró en vigencia en enero de este año. Esta vez, incorpora cambios para movilizar los ahorros en dólares.

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17:13 | 22/07/2026

Precio del dólar confirmado: cuánto va a valer el viernes

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11:29 | 22/07/2026

El dólar blue cerró en un precio récord

El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial. 

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06:25 | 21/07/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500

La divisa en el mercado paralelo anota otra suba consecutiva, mientras que los financieros cotizan a la baja. 

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14:37 | 20/07/2026

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar Banco Nación volvió a ubicarse como la cotización más baja del mercado. A cuánto cotiza cada uno y cuál conviene comprar.

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09:18 | 20/07/2026

Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este domingo, 19 de julio

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07:47 | 20/07/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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17:00 | 17/07/2026

El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería

Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.

La comparación expone las dificultades del Gobierno para transformar el mayor ingreso de divisas comerciales en reservas internacionales.

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15:40 | 17/07/2026

Las tres razones de Bank of America que anticipan una suba del dólar para 2027

Bank of America ubicó tres factores globales como los principales impulsores de una eventual recuperación del dólar en los próximos meses y con efectos que podrían extenderse hasta 2027. En ese escenario, también podría modificar el contexto externo para países como Argentina.

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09:47 | 17/07/2026

A cuánto puede llegar el dólar en agosto

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que el dólar oficial continuará con una suba gradual durante el segundo semestre. 

Que valor puede alcanzar el dólar según REM

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09:45 | 17/07/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria y confirmó un nuevo avance del límite superior del corredor.

El valor máximo del dólar según BCRA

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