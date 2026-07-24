Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 7 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio
El dólar bolsa, a través del MEP, cotiza este viernes a $1517,52 para la compra y $1520,18 para la venta, registrando una variación positiva del 0,57%. En paralelo, el mercado de bonos se mantiene estable, reflejando una tónica similar a la de las últimas ruedas, sin sobresaltos ni movimientos bruscos en las curvas de rendimiento.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio
El dólar oficial cotiza este viernes, 24 de julio, con una suba del 0,33%: la compra se ubica en $1460 y la venta en $1510.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 24 de julio
En el mercado informal, el dólar blue cotiza este viernes 24 de julio a $1530 para la compra y $1550 para la venta, con una variación negativa del -0,32% respecto a la jornada anterior.
Hace 13 horas
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Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.
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El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500
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Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este domingo, 19 de julio
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07:47 | 20/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
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El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería
Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.
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Bank of America ubicó tres factores globales como los principales impulsores de una eventual recuperación del dólar en los próximos meses y con efectos que podrían extenderse hasta 2027. En ese escenario, también podría modificar el contexto externo para países como Argentina.
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09:45 | 17/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
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