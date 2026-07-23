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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 23 de julio

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 12 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 23 de julio

El dólar blue opera este jueves 23 de julio con una suba del 0,65% respecto a la jornada anterior. En el mercado informal, la divisa paralela se ofrece a $1555 para la venta y se toma a $1535 para la compra.

Hace 26 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 23 de julio

Este jueves, el dólar CCL en el mercado de contado con liqui se ubica a $1573.2143 para la compra y $1576.9987 para la venta, con una variación positiva del 0,54% respecto al cierre anterior.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 23 de julio

El dólar MEP cotiza este jueves 23 de julio a $1511,57 para la compra y $1519,59 para la venta, con una variación positiva del 0,76%. En el mercado de bonos, los títulos públicos operan con leves movimientos en sintonía con el ritmo del dólar bolsa, mientras los inversores ajustan sus carteras ante la actualización del tipo de cambio financiero.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 23 de julio

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este jueves con un valor de compra de $1455 y venta de $1505, lo que representa una variación del 0,33%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 23 de julio

El dólar blue opera este jueves 23 de julio en el mercado informal con una leve suba. La cotización se sitúa en $1535 para la compra y $1555 para la venta, lo que implica una variación positiva del 0,65% respecto al cierre anterior.

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El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500

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El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio

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17:00 | 17/07/2026

El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería

Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.

La comparación expone las dificultades del Gobierno para transformar el mayor ingreso de divisas comerciales en reservas internacionales.

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15:40 | 17/07/2026

Las tres razones de Bank of America que anticipan una suba del dólar para 2027

Bank of America ubicó tres factores globales como los principales impulsores de una eventual recuperación del dólar en los próximos meses y con efectos que podrían extenderse hasta 2027. En ese escenario, también podría modificar el contexto externo para países como Argentina.

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09:47 | 17/07/2026

A cuánto puede llegar el dólar en agosto

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que el dólar oficial continuará con una suba gradual durante el segundo semestre. 

Que valor puede alcanzar el dólar según REM

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09:45 | 17/07/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria y confirmó un nuevo avance del límite superior del corredor.

El valor máximo del dólar según BCRA

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08:36 | 17/07/2026

Más importaciones: el Gobierno toma una medida clave para envíos postales

En paralelo, también se eliminaron los topes para las exportaciones por esa misma vía para pymes. Qué dice el decreto.

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06:39 | 17/07/2026

El dólar oficial subió levemente y cerró en $ 1.500

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