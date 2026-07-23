Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 23 de julio

El dólar MEP cotiza este jueves 23 de julio a $1511,57 para la compra y $1519,59 para la venta, con una variación positiva del 0,76%. En el mercado de bonos, los títulos públicos operan con leves movimientos en sintonía con el ritmo del dólar bolsa, mientras los inversores ajustan sus carteras ante la actualización del tipo de cambio financiero.