Trump presenciará el regreso de soldados de EEUU fallecidos en la guerra con Irán

FOTO DE ARCHIVO. Traslado digno a Dover (Delaware, EEUU) de los restos mortales de seis militares del 103.º Comando de Apoyo del Ejército de los Estados Unidos fallecidos en Kuwait

El presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este miércoles a una ceremonia en memoria de cuatro militares estadounidenses fallecidos en los ataques iraníes en ‌Oriente Medio, cuyos cuerpos regresarán ‌a suelo estadounidense en ataúdes cubiertos con la bandera del país.

La ceremonia, conocida como "traslado digno" de los cadáveres, se produce en un clima de creciente frustración por la guerra de Trump contra Irán.

La guerra ha costado a los contribuyentes estadounidenses al menos 37.500 millones de dólares hasta la fecha, ha provocado la muerte de 18 militares estadounidenses y ha dejado más de 450 heridos ​entre las tropas. Además, ⁠ha causado la muerte de miles de iraníes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tanto parlamentarios republicanos como demócratas ‌han planteado dudas sobre la guerra, que ha provocado el aumento ⁠de los precios mundiales del petróleo y ⁠no da señales de terminar. Desde que comenzó la guerra en febrero, Trump ha planteado distintos objetivos para la misma.

El presidente de EEUU se desplazará a ⁠la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para asistir ​a la ceremonia.

Los presidentes, vicepresidentes y dignatarios estadounidenses asisten ‌habitualmente a las solemnes ceremonias de ‌traspaso de restos mortales en Dover —sede del mayor tanatorio militar de EEUU— ⁠durante períodos de guerra o conflicto que provocan la muerte de soldados estadounidenses.

Los tres militares estadounidenses fallecidos el viernes cuando un misil iraní impactó en sus barracones mientras dormían en la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, ​eran el primer ‌teniente Tyler James Feehan, de 25 años, el sargento Angel S. Rampersad, de 28, y la soldado Isabella Gonzales, de 19. Los tres estaban destinados a brigadas de defensa aérea del Ejército de Estados Unidos.

La cuarta víctima mortal, el sargento Michael Emmanuel Swinton, de ⁠30 años, falleció el domingo en un incidente independiente ocurrido en Erbil (Irak), durante la detonación controlada de un dron de ataque.

El Pentágono informó el lunes de que 100 militares han resultado heridos desde el 7 de julio y que el 96% se ha reincorporado al servicio.

Cuatro de cada cinco estadounidenses prevén que la guerra de EEUU con Irán se prolongará durante un largo periodo, según una encuesta de opinión ‌de Reuters/Ipsos realizada a principios de este mes. Alrededor del 37% de los encuestados se mostró a favor de los ataques militares de EEUU contra Irán.

El índice de aprobación de Trump se ha mantenido cerca de los niveles más bajos de su carrera política desde que comenzó el conflicto, y los estrategas republicanos advierten ‌de que el aumento del costo de la vida ha neutralizado los beneficios políticos de sus recortes fiscales.

El aumento de los precios de la gasolina y las preocupaciones por ‌el costo de ⁠la vida suponen un riesgo político para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato ​de noviembre, en las que corre el riesgo de perder su mayoría en la Cámara de Representantes y, posiblemente, el control del Senado.

Con información de Reuters