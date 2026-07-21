Feinmann contó que fue lo que "molestó a los jugadores" previo a la final con España: "Revuelo."

Feinmann contó qué "molestó a los jugadores" previo a la final.

La Selección Argentina no pudo sumar su cuatro estrella, no al menos por ahora. Lionel Scaloni y sus dirigidos dieron batalla hasta el final, pero cayeron precisamente en esa instancia ante España, quien se consagró campeona en el Mundial de Norteamérica 2026 alcanzando así su segundo título.

Muchos análisis se realizaron respecto a por qué la Albiceleste no pudo consagrarse en esta cita: si bien muchos de ellos se basaron en lo futbolístico, desde los planteos tácticos hasta los desempeños individuales de cada integrante, otros tejieron conjeturas sobre el ambiente que había en el vestuario. Dentro de este último grupo entre Eduardo Feinmann, quien hizo una aseveración que rozó lo insólito: que los jugadores habían entrado molestos al campo porque "el FBI iba a entrar" a los vestidores para llevarse al Chiqui Tapia.

La tristeza de Lionel Messi tras perder la final del mundo.

Feinmann y una insólita explicación que incluye al FBI y a Tapia

Durante el pase con Pablo Rossi en A24, el reconocido periodista afirmó: "¿Qué fue lo que también molestó a los jugadores? Había todo un runrún, que se hizo trascender a través de las redes, de que el FBI estaba en el estadio para detener al Chiqui Tapia y eso se comentó adentro del vestuario".

En esa misma línea, sin ruborizarse, continuó: "Iba a haber un revuelo brutal porque el FBI iba a entrar al vestuario". "Poné devuelta el video, con lo que yo te conté, ahora hay otro sentido me parece", pidió a la producción, que reprodujo el momento en que Messi le pide a sus compañeros que se olviden de todo y se enfoquen en el partido.

"¿Por qué 'pensemos solamente en jugar'? Le había llegado también a los jugadores en ese momento, porque en todo ese revuelo de que venía el FBI, que iba a haber una redada junto con Trump y qué se yo...", prosiguió Feinmann. Su colega, ya sin poder aguantar, apuntó: "Una de Netflix era esa".