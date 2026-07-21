Todos contra Argentina: la Selección argentina sufrió una injusta campaña en el Mundial 2026

Las contradicciones de la prensa extranjera tras las críticas desmesuradas vs. la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Durante casi un mes, medios de comunicación, usuarios de las redes sociales y protagonistas de renombre del fútbol de distintas partes del mundo pusieron el foco sobre la Selección Argentina durante el Mundial 2026. En los primeros partidos de la edición se vieron críticas exageradas, ataques y cataratas de comentarios intentando mostrar que al equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi lo favorecían los fallos arbitrales, que el seleccionado hacía "trampa" o que muchos futbolistas jugaban "brusco". Y hasta se intentó instalar que hubo presuntas ayudas por parte de la FIFA. Sin embargo, se dieron algunas contradicciones muy curiosas que parecen pasar por alto.

En los momentos de éxito deportivo suelen aparecer discursos de ciertas personalidades que repiten que en Argentina "lo único bueno" es el fútbol, algo que genera una gran confusión a los propios, pero que lamentablemente cala hondo en quienes lo escuchan. Mientras tanto, en distintas partes del planeta, el hermoso juego del fútbol fue llevado a una cancha embarrada que nada tuvo que ver con lo deportivo. Incluso, el propio Scaloni lo dijo previo al duelo frente a Suiza por los 4tos de final: "Con el VAR hoy es muy difícil que te ayuden".

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Los focos de la prensa del mundo estuvieron puestos en presuntas ayudas arbitrales a la Argentina y en el "juego sucio" y "tramposo" del país. Duró casi un mes el relato: primero comenzó en las redes sociales, luego continuó con las acusaciones desmesuradas del DT de Egipto, quien luego de la eliminación tras caer 3-2 con la Albiceleste estalló de furia en conferencia de prensa. Hossam Hassan le reclamó al árbitro y denunció que hubo favoritismo por los argentinos: "Éramos el mejor equipo e impusimos nuestra estrategia. No fue justo. Tal vez quieran que el campeón del último Mundial siga en carrera. Tal vez quieran que Messi siga en el torneo el mayor tiempo posible”.

Tras la derrota por 2-1 de Inglaterra ante los dirigidos por Scaloni, el medio inglés The Telegraph tituló: "Messi es un mago, pero está rodeado de auténticos sinvergüenzas". En la misma, señalaron que el equipo argentino acudió a "tácticas antideportivas" para "obtener ventaja por medios deshonestos". Y lo mismo se replicó en distintos medios de otras partes del mundo.

La narrativa se profundizó en el Mundial 2026, porque también llegó a los protagonistas, que no fueron ajenos a lo sucedido. Aymeric Laporte, defensor de la Selección de España, dialogó con Marca previo a la final vs. Argentina y disparó: "En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear". El testimonio del zaguero central llegó a los propios jugadores argentinos. Minutos después de perder la final, Nicolás Otamendi tuvo un cruce con Rodri, capitán y figura de España: "Lloraste toda la semana. Toda la semana estuviste llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuviste llorando con los árbitros. Te tengo respeto, pero vos no tenés que hablar antes, ¿sabés?".

Las reacciones de los medios extranjeros tras la conquista de España ante Argentina

La conquista mundialista de "La Roja" se festejó en casi todo el planeta. Las reacciones fueron de celebración y también de goce no sólo en España sino también en países como Inglaterra, Italia y México, entre tantos otros. El sitio italiano La Gazzetta dello Sport lanzó: “España tenía que ganar esta final, porque si la hubiera ganado Argentina, hubiera sido un insulto al fútbol. Un gol de Ferran Torres al inicio de la prórroga le dio la Copa a quienes la merecían y la querían, sin desviarse ni un ápice de una hermosa filosofía ganadora, empañada por una noche por un rival que, científicamente, decidió no jugar. España fue grandiosa, Argentina fue insoportable". Y varios más hicieron lo propio...

Telegraph, de Reino Unido, en el inicio de la nota: "Fútbol 1 - Delincuentes 0"

Las duras críticas y artículos de la prensa extranjera contra Argentina tras perder el Mundial 2026. Crédito: Telegraph, Reino Unido

TuttoSport, de Italia: "Argentina llora"

Las duras críticas y artículos de la prensa extranjera contra Argentina tras perder el Mundial 2026. Crédito: Tuttosport, Italia

A Bola, de Brasil: "Viva España"

Las duras críticas y artículos de la prensa extranjera contra Argentina tras perder el Mundial 2026. Crédito: tapa de A Bola, de Brasil

Diario Récord, de México: "Muera el Rey..., ¡viva el Rey!"

Las duras críticas y artículos de la prensa extranjera contra Argentina tras perder el Mundial 2026. Crédito: tapa diario Récord, de México

La curiosa contradicción ante las críticas desmesuradas contra la Argentina

Es muy curioso cómo los medios extranjeros se subieron al tren de las críticas destructivas contra la Selección Argentina. Sobre todo porque muchos de los jugadores argentinos, a quienes cuestionaron tanto por su "juego brusco", son los que luego defienden con uñas y dientes las camisetas de los grandísimos y poderosos equipos de Europa.

La rebeldía, el carácter, la actitud y el coraje para sobreponerse en momentos adversos son cuestiones que caracterizan al futbolista argentino, quien desde muy chiquito se sobrepone a situaciones límite. Estos puntos forman parte del sentir de una cultura acostumbrada a las injusticias, que puede que a muchos les cueste comprender. Por eso mismo, cuestionar a los mismos futbolistas argentinos que terminan llegando a adornar y potenciar sus ligas, las de mayor poderío económico, resulta llamativo. Sobre todo porque, de los 26 futbolistas que integran la lista de convocados de la Selección Argentina en el Mundial 2026, tan sólo dos juegan en el fútbol argentino (Leandro Paredes, en Boca, y Gonzalo Montiel, en River); mientras que sólo uno lo hace en otro país de Sudamérica: Juan Manuel "Flaco" López, en Palmeiras (Brasil). Es decir que, el resto de los jugadores -nada menos que 23- lo hacen en el exterior: entre ellos, Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami (Estados Unidos) y 21 que integran las ligas europeas de España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.

En qué país juega cada uno de los 26 futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial 2026