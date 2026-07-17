Un referente de España apuntó contra la Selección Argentina por la supuesta permisividad que recibió del arbitraje para disputar la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y el seleccionado de España ya se vive con máxima intensidad. Mientras ambos ultiman detalles para definir al nuevo campeón del mundo, desde el plantel español aparecieron declaraciones que encendieron la polémica. Esta vez fue Aymeric Laporte, uno de los referentes defensivos de "La Roja", quien cuestionó el criterio arbitral durante el torneo y deslizó que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni habría sido beneficiado por la permisividad de los jueces.

Las palabras del zaguero de 32 años llegaron en una entrevista concedida al diario Marca, en la que analizó el duelo decisivo y dejó en claro cuál es una de las principales preocupaciones del seleccionado español. Aunque evitó acusaciones directas, deslizó que el equipo de Lionel Scaloni fue beneficiado para jugar con agresividad.

Laporte cuestionó el arbitraje y apuntó contra la Selección Argentina

El defensor, con pasado en la Selección de Francia y Manchester City, aclaró que no tiene inconvenientes con un juego intenso siempre que exista un límite claro por parte del árbitro. A partir de esa idea, desarrolló la crítica que rápidamente repercutió en la previa de la final.

Sin embargo, luego remarcó: "En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear".

Laporte también contrastó ese estilo con el que -según su opinión- caracteriza a España. Explicó que "La Roja" intentó mantenerse durante todo el torneo como un equipo "bastante noble", sin recurrir a golpes innecesarios ni faltas excesivas, y dejó entrever que esa será nuevamente la postura del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

El central además fue consultado sobre si estas situaciones habían sido debatidas puertas adentro del vestuario español y confirmó que sí, aunque inmediatamente explicó: "Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas".

Más allá de esa preocupación, el defensor aseguró que el plantel español mantiene intacta la confianza de cara a la final. Recordó que muchos dudaban de la selección al comienzo del campeonato, pero destacó que internamente siempre estuvieron convencidos de sus posibilidades.

En ese sentido, Laporte sostuvo que para España "todo lo que no sea ganar será un palo", ya que el grupo considera que tiene las condiciones necesarias para quedarse con el título después del camino recorrido y de haber eliminado a varios candidatos durante el torneo.

El respeto de Laporte por Lionel Messi

Pese a las críticas hacia el arbitraje y al estilo de juego de la Selección Argentina, Laporte reservó un momento para elogiar a Lionel Messi, el gran emblema del conjunto de Scaloni. El defensor describió al capitán argentino como "una leyenda de toda la vida" y recordó que desde pequeño observaba sus mejores jugadas.

También reconoció que le tocó enfrentarlo en numerosas oportunidades y que el rosarino suele aparecer en los momentos más importantes. Entre risas, incluso comentó que posee varias fotos junto a Messi "por desgracia", en referencia a los duelos que compartieron durante sus carreras.

Sin embargo, dejó en claro cuál es su deseo para la definición: reconoció la magnitud futbolística del capitán argentino, pero cerró con una frase que resume el sentimiento del plantel español. "Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros", afirmó.