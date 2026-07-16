El Gobierno sigue dibujando: escondió el pago de intereses por al menos 2,22 billones de pesos en junio

El Gobierno escondió gastos por al menos 2,22 billones de pesos en junio que surgieron como diferencia entre el valor nominal de la deuda que colocó el Tesoro y el valor al que efectivamente se colocó esa deuda y que por las normas de contabilidad pública debían ser considerados como pagos de intereses y figurar en el resultado fiscal financiero que se informó este jueves.

A lo largo del mes pasado la Secretaría de Finanzas hizo colocaciones de nuevos bonos, como los bonos dual CER/Tamar o con cupón cero ajustados por CER y hard dólar que se colocaron “bajo la par”, lo que significa que ingresaron al Tesoro menos pesos del valor nominal de la deuda que se emitió.

En el caso de los bonos emitidos en pesos, esa diferencia fue de 2,14 billones de pesos a lo que se debe sumar la diferencia por los bonos en dólar link y hard dólar, por otro 80 mil millones de pesos aproximados.

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Es decir, el Tesoro emitió deuda a lo largo de junio en pesos por unos 19 billones de pesos pero ingresaron efectivamente a las cuentas del Estado 16,9 billones de pesos. La diferencia, esos 2,14 billones de pesos, deben ser considerados por la administración pública como pago de intereses y contabilizarse “por arriba de la línea” para el cálculo del resultado fiscal financiero.

En junio también emitió deuda dólar link por 1.725 millones de dólares, en cuatro colocaciones que también se realizaron “por abajo de la par”, mientras la emisión de deuda hard dólar, es decir que recibió dólares y no pesos equivalentes, fue por 566 millones pero ingresaron 543 millones de dólares. En estos casos se observa una diferencia entre el valor de la deuda y el efectivo ingreso de pesos a las cuentas del Tesoro en el BCRA de unos 80 mil millones de pesos.

La forma de contabilizar esta deuda es por como está determinada por la Ley de Presupuesto y es precisada por las normas que dicta la Secretaría de Hacienda de clasificación presupuestaria. Según el clasificador presupuestario, actualizado hace poco más de dos semanas por la administración de Javier Milei, en la definición de “Primas de emisión de valores públicos en moneda nacional” se establece que los gastos por colocaciones de valores públicos bajo la par corresponde tratar como intereses de la deuda pública en moneda nacional.

En junio, el Gobierno informó un déficit primario de 696.843 millones de pesos y un déficit financiero de 1.024.891 millones de pesos que se triplica si se consideran los intereses escondidos en una práctica que es cuestionada por el Fondo Monetario Internacional pero que el mercado suele “dejar pasar” porque no tiene un impacto directo sobre la caja del Estado ya que deberán ser enfrentados recién en cada vencimiento de los bonos, en los que se incorporarán como parte del capital a refinanciar.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en tanto, advirtió que el resultado devengado del mes pasado fue un déficit primario de 2.328.487 millones (70,6% de aumento interanual real) y el financiero de $4.828.154 millones, lo que representó un incremento de 31,5% comparado con junio del año pasado.

La ASAP analiza el presupuesto público de la administración central en base devengado, es decir los compromisos asumidos de gasto sin considerar si se cancelaron o no, y pero no no incluye ente, fondos fiduciarios y empresas públicas que tienen resultados positivos y mejoran el resultado fiscal base caja, como lo analiza la Secretaría de Hacienda en términos de las prácticas internacionales.