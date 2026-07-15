La Argentina es el tercer país de América latina por el exceso de peso en menores de cinco años

El mundo padece una pandemia de obesidad y la Argentina no es inmune a este flagelo: es el tercer país de América latina por la prevalencia de exceso de peso en menores de 5 años, y en los de entre 5 y 17 años el sobrepeso y la obesidad afectan al 41%.

Según datos epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, los chicos argentinos soportan la triple carga de la malnutrición: desnutrición, "hambre oculta" y exceso de peso. Uno de cada cuatro chicos y chicas en edad escolar padece sobrepeso u obesidad, y las y los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad tienen un 58% más de probabilidades de tener malnutrición por exceso que quienes gozan de un nivel socioeconómico alto.

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A todo esto se suma que los niños, niñas y adolescentes consumen sólo el 20% de las cantidades recomendadas de frutas y verduras, mientras que los productos ultraprocesados representan más del 35% del aporte calórico diario, en todas las edades y niveles sociales.

Este escenario, caldo de cultivo de múltiples problemas de salud, no es meramente producto de decisiones individuales, sino que está propiciado por las condiciones socioeconómicas en las que las personas viven y se desarrollan, abarca múltiples dimensiones y debe enfrentarse como un fenómeno socialmente construido.

Para analizar la necesidad de crear entornos saludables, Unicef Argentina convocó a especialistas, funcionarios, legisladores y organizaciones de la sociedad civil a un conversatorio que tuvo como eje la Ley N.° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y el rol de las políticas públicas para garantizar el derecho a una nutrición adecuada en la infancia y la adolescencia. Se trató de un espacio de intercambio técnico destinado a promover el debate sobre los factores que influyen en la nutrición de esa parte de la población y analizar la evidencia disponible sobre las políticas públicas que buscan proteger sus derechos nutricionales.

Durante la apertura, Rafael Ramírez Mesec, representante de Unicef Argentina, fijó el tono del debate: "Las discusiones sobre políticas alimentarias deben apoyarse en evidencia científica, transparencia y, por sobre todo, colocar en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes".

Y agregó Mauro Brero, asesor de Unicef en sistemas alimentarios: "En los últimos 25 años, la obesidad se triplicó; aumenta durante la edad escolar, cuando los chicos están más expuestos a productos ultraprocesados”. Brero también señaló que los principales determinantes de la malnutrición son la oferta excesiva de productos no saludables y la información asimétrica: no es fácil usar la información del envase y existe mucha publicidad sobre alimentos poco saludables. Ambos aspectos son el motivo de la Ley de Etiquetado Frontal, que fue uno de los ejes centrales del conversatorio.

Unicef respalda los octógonos negros de advertencia que establece la ley aprobada el 26 de octubre de 2021 para identificar bebidas y productos comestibles procesados y ultraprocesados con exceso de azúcares añadidas, sodio, calorías, grasas totales y/o grasas saturadas.

La postura del organismo es que "cualquier revisión del marco normativo nacional en materia alimentaria y nutricional debería asegurar que las herramientas conducentes a una alimentación saludable se mantengan y fortalezcan”, pero según la Coalición Nacional para prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes (una red argentina conformada en 2017 que reúne a más de 40 organizaciones de la sociedad civil), el sistema gráfico de octógonos negros es el más efectivo, rápido y directo para informar y orientar la compra de alimentos más saludables y desmotivar el consumo de productos con exceso de grasa, azúcares y sodio.

Un estudio de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), que coincide con otros de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), mostró que alrededor de 9 de cada 10 personas consideran que los sellos ayudan a identificar rápidamente productos menos saludables.

"Los octógonos permiten identificar de modo sencillo, visual y gráfico cuál es el alimento más saludable”, destacó Gabriela Pacheco, de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). Y María Araujo, del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), destacó la importancia de actuar a tiempo: "Las decisiones que protegen la salud infantil generan beneficios para toda la vida”.

Camila Corvalán, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, presentó la evidencia internacional y afirmó que en el país vecino se observaron reducciones tanto en el consumo de productos poco saludables como en indicadores de exceso de peso infantil. “Consideramos que la ley mejora la nutrición de la población: es un objetivo de salud pública que trasciende gobiernos y prevalece sobre los principios del sistema comercial”, afirmó.

Por su parte, Luciana Castronuovo, de FIC Argentina, advirtió que negociaciones como las que están en curso no deberían debilitar los estándares vigentes: "La armonización regional no debe significar reducir la protección de la salud. El punto de partida para avanzar deben ser las medidas más efectivas”, subrayó.

En la Argentina, provincias como Córdoba y Misiones trabajan para mejorar los entornos escolares ofreciendo alimentos más naturales, y prohibiendo ultraprocesados y publicidad de comestibles.

Para el organismo internacional, el problema no se resuelve con decisiones individuales, sino con políticas públicas que promuevan la información nutricional, el trabajo en entornos escolares, la regulación de la publicidad dirigida a los chicos, y la promoción y protección de la lactancia materna, poniendo especial atención en los grupos más vulnerables.

"La alimentación saludable no depende únicamente de decisiones personales: requiere entornos que faciliten elecciones informadas y protejan los derechos de la infancia", subrayó Verónica Risso Patrón, Oficial de Nutrición de Unicef Argentina.

En momentos en que la continuidad y alcance de la Ley N.° 27.642 están en debate, tanto en el Congreso como en las negociaciones técnicas del bloque regional, los representantes del organismo dejaron en claro que la consideran una medida clave e irrenunciable para garantizar el derecho a la salud de las infancias.