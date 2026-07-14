Los bomberos intentan controlar el incendio de Fontainebleau, cerca de París

Un bombero trabaja para extinguir las llamas en el bosque de Fontainebleau durante un incendio, en Le Vaudoue, en plena ola de calor que afecta a gran parte de Francia

​Los bomberos lucharon durante toda la noche para sofocar un incendio que arrasó el martes un ‌bosque histórico cerca de ‌París y al menos dos personas han sido detenidas como sospechosas de haber provocado el fuego cerca de uno de los palacios reales más conocidos de Francia.

"No está bajo control", dijo el ministro del Interior, Laurent Núñez, a última hora del lunes, ​y añadió que ⁠el incendio principal en Fontainebleau y otro cercano, ‌que se inició el lunes por la ⁠tarde, habían arrasado 1.300 hectáreas.

Núñez ⁠señaló que el incendio se encontraba a solo unos kilómetros del Palacio de Fontainebleau, lo que justificaba el despliegue ⁠de considerables recursos, incluidos aviones y helicópteros ​cisterna.

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Por primera vez, aviones Canadair sobrevolaron ‌el lunes a ras del ‌río Sena para llenar sus depósitos, en un ⁠intento por contener un incendio que ennegrecía el cielo.

A solo 70 kilómetros de París, el incendio obligó a cerrar la autopista A6, que une la ​capital con ‌Lyon y el sur. Otros incendios de menor envergadura en la zona también interrumpieron los servicios de tren de alta velocidad.

Se evacuó a unas 900 personas de sus hogares.

Núñez dijo ⁠que el incendio de Fontainebleau está contribuyendo a lo que probablemente será un año histórico en cuanto a incendios en Francia, con 32.000 hectáreas ya quemadas este año, más que el total de 2025.

"Probablemente tendremos un año récord", afirmó. "Ya lo esperábamos, dada esta grave sequía".

Europa está ‌sufriendo su tercera ola de calor del verano, con una vegetación seca como la yesca y altas temperaturas que avivan los incendios desde la península ibérica hasta Francia. Muchos científicos afirman que el cambio climático está haciendo ‌que los incendios sean más frecuentes y difíciles de combatir.

Núñez señaló que se ha detenido a 59 personas en ‌toda Francia ⁠como sospechosas de haber provocado incendios en el país. Aproximadamente la mitad eran adultos ​y la otra mitad menores de edad, y entre ellos había algunos reincidentes, añadió.

Con información de Reuters