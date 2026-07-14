Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este martes, 14 de julio, a $1517,2 para la compra y $1522,1 para la venta, con una variación positiva del 0,28% en una jornada de actualización normal. En el mercado de bonos, los títulos soberanos operan en línea con esta suba, reflejando un comportamiento sin sobresaltos para el tipo de cambio financiero.