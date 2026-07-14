Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este martes, 14 de julio, a $1517,2 para la compra y $1522,1 para la venta, con una variación positiva del 0,28% en una jornada de actualización normal. En el mercado de bonos, los títulos soberanos operan en línea con esta suba, reflejando un comportamiento sin sobresaltos para el tipo de cambio financiero.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
El dólar oficial del Banco Nación cotiza este martes 14 de julio a $1455 para la compra y $1505 para la venta, con una variación negativa del -0,33% respecto a la jornada anterior. La entidad estatal mantiene estos valores de referencia para las operaciones del día.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
El dólar blue se actualiza este martes 14 de julio con una cotización de $1505 para la compra y $1525 para la venta, registrando una variación del 0,99% en el mercado informal.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) se actualiza este martes con un leve descenso. Su cotización de compra se sitúa en $1564,7437, mientras que la venta alcanza los $1569,7674, lo que implica una variación negativa del -0,16%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
El dólar MEP opera este martes, 14 de julio, con una leve suba. La cotización del dólar bolsa se ubica en $1517,2 para la compra y $1522,1 para la venta, lo que representa una variación positiva del 0,28%. En el mercado de bonos, los títulos soberanos registran movimientos mixtos, mientras los inversores siguen atentos a la evolución de los activos financieros.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
El dólar oficial se actualiza este martes, 14 de julio, con un valor de $1455 para la compra y $1505 para la venta según el Banco Nación, lo que representa una baja del -0,33% respecto al cierre anterior, mientras que el mercado sigue atento a las cotizaciones en vivo.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 14 de julio
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este martes 14 de julio con una leve suba. La cotización de la divisa paralela se ubica en $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representa una variación del 0,99% en la jornada.
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La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
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Sin cambios en el dólar oficial, suben el blue y los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio
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A cuánto cotiza el dólar oficial hoy tras una jornada sin cambios
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El dólar oficial permaneció estable y cerró en $ 1.515
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Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
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El valor del dólar, según el BCRA
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Caputo minimizó la suba del dólar y adelantó que va a pasar en los próximos meses
El ministro de Economía desestimó que sea preocupante el aumento de la divisa durante junio por casi el triple que la inflación estimada para el mes.
06:06 | 07/07/2026
El dólar oficial subió 5 pesos y cerró en $ 1.515
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