Caputo minimizó la suba del dólar y adelantó que va a pasar en los próximos meses

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó la suba del dólar al afirmar, en las últimas horas, que no es preocupante el actual nivel del tipo de cambio alrededor de los 1.500 pesos, luego del aumento que sufrió la divisa norteamericana durante junio.

"No, para nada", respondió Caputo al ser consultado en una entrevista sobre si "hay que preocuparse" por el alza en el dólar. A inicios de junio, la moneda estadounidense se ubicaba alrededor de los 1.430 pesos, por debajo de su nivel de inicios de año. Sin embargo, a lo largo del mes pasado tuvo una suba cercana al 5,5%, casi el triple que la inflación estimada para el mes, y ahora se encuentra en unos 1.510 pesos.

En este contexto, el ministro de Economía argumentó que el peso siguió el mismo camino que otras monedas a nivel mundial. "Cuando mirás el comportamiento del dólar en el mundo, (lo que ocurrió con el peso) fue esencialmente lo que pasó con las monedas respecto al dólar en el resto del mundo", afirmó en diálogo con Luis Majul en La Nación Más.

Además, Caputo cuestionó a los que señalaban que había atraso cambiario: "Para los que hoy comentan eso (que sea preocupante la suba del dólar), hay que ser más consistente con lo que se dice. Porque si en 1.400 pesos te militan atraso cambiario no te pueden militar preocupación en 1.500 pesos". "Sí", cerró diciendo el funcionario cuando Majul le preguntó si "está todo bien" con el aumento del dólar.

Caputo dejó el problema de la morosidad familiar en manos de los bancos

En paralelo, Luis Caputo, se desentendió del problema de la morosidad familiar récord al afirmar que su resolución corre por cuenta de los bancos comerciales, al tiempo que lo atribuyó a las turbulencias financieras del año pasado y no al atraso salarial.

"Respecto a la mora (familiar), hemos hablado con los bancos para entender cómo iban a encarar este tema y la respuesta es bastante optimista; 'por lo menos están apuntando a refinanciar estas deudas a más largo plazo y a tasas más bajas'", respondió Caputo ante una pregunta de El Destape sobre si piensa tomar alguna política concreta para solucionar el problema de la morosidad familiar récord.

En la conferencia de prensa que brindó en el Palacio de Hacienda acerca de las fuentes de financiamiento para los pagos de la deuda en 2026-2027, el ministro aseguró que hubo tres bancos que le dijeron que "estaban refinanciando a esta gente con problemas a tasas del 25% y a plazos más largos", aunque no aclaró si eran entidades financieras públicas o privadas.

Además, el ministro de Economía atribuyó la morosidad familiar récord a la fuerte suba de tasas del 2025. "Es un problema lógico, porque el año pasado hubo una fuerte suba de tasas y porque los bancos empezaron a actuar de bancos nuevamente, cuando antes captaban depósitos y se los prestaban al Tesoro o al Banco Central", afirmó, y señaló que "como parte de eso, la mora subió". De este modo, evitó vincularla a la caída del salario real privado formal de fines de 2025 e inicios de 2026.