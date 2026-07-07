Jefe de Renault dice que Alpine está sentando las bases para tener éxito en la F1

Imagen de archivo del piloto francés Pierre Gasly en acción con su Alpine durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, en el Circuito de Silverstone, Reino Unido.

Renault ​tiene un plan a largo plazo para su equipo Alpine de Fórmula Uno, pero el presidente ejecutivo, François Provost, ha dejado de lado los plazos anteriores del fabricante ‌francés para volver a la cima y ‌centrarse en la mejora inmediata.

Olvídese de los antiguos planes de tres años, cinco años o 100 carreras. La prioridad es estabilizar a un equipo que en 2025 quedó último en la clasificación general, pero que ahora lucha por el quinto puesto de entre once en la clasificación de constructores tras empezar de cero.

Alpine sólo aventaja en un punto al sexto clasificado, Racing Bulls, y el podio del francés Pierre Gasly en Mónaco sigue sujeto a apelación.

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Sin embargo, Provost declaró ​a Reuters durante el Gran ⁠Premio de Gran Bretaña del fin de semana que la recuperación, liderada por el jefe ‌de equipo de facto, Flavio Briatore, y el director general, Steve Nielsen, es ⁠real.

"Mi única prioridad hoy es estabilizar el equipo, sentar ⁠unas bases sólidas y empezar a recuperarnos este año, que es lo que está ocurriendo", afirmó. "Nuestro objetivo es, como mínimo, el sexto puesto. Esta es la primera etapa. A partir de ahí, ⁠definiremos nuestra nueva visión y nuestra nueva ambición".

GUCCI Y MERCEDES

Provost, que anteriormente ocupaba el ​cargo de director de compras de Renault, sustituyó al anterior presidente ‌ejecutivo, Luca de Meo, en julio del año ‌pasado, cuando el italiano abandonó la empresa para incorporarse al grupo de lujo Kering.

Desde entonces, ⁠se ha anunciado que la marca Gucci, perteneciente a Kering, será el patrocinador principal de Alpine a partir de la temporada 2027.

El nuevo responsable dijo que Renault tiene intención de permanecer en la F1 a largo plazo, señalando la creciente popularidad de este deporte como prueba del ​interés duradero de ‌los jóvenes por los autos, pero la planificación solo podrá comenzar una vez que los cimientos sean sólidos.

"Cuando el equipo está completamente perdido, cuando no estás en ninguna parte, primero hay que establecer prioridades a muy corto plazo y reorientar al equipo hacia la consecución de objetivos muy concretos. A esto es a lo que yo ⁠llamo el plan de un año", señaló.

"Nos va bien en cuanto al rendimiento y el patrocinio, así que estoy razonablemente satisfecho, aunque sigo siendo humilde. Sé que el camino por recorrer será largo", agregó.

Alpine pasó por cinco jefes de equipo en cuatro años, de 2021 a 2024, cayendo en picado en la clasificación tras ganar títulos desde la fábrica de Enstone con Michael Schumacher y Fernando Alonso, primero como Benetton y luego como Renault.

Este año, con Gasly y el argentino Franco Colapinto como pilotos, utilizan ‌motores Mercedes después de que Renault dejara de fabricar motores en Viry-Châtillon, a las afueras de París.

Provost afirmó que la probable llegada de motores V8 alimentados con combustible sostenible a partir de 2031, que sustituirán a los actuales híbridos V6 turbo, no supondrá un regreso a los motores fabricados por Renault.

"No quiero perturbar al equipo ni a nadie con incertidumbres. Hoy hay una referencia clara: yo ‌no desarrollo motores para la Fórmula Uno", comentó. "Contamos con el motor de Mercedes, que es un buen motor. Sin duda, ha sido un factor clave en nuestra recuperación este año".

Aunque Renault es propietaria mayoritaria de Alpine, ‌el fabricante de autos ⁠vendió en 2023 una participación del 24% a un grupo de inversores liderado por Otro Capital por 200 millones de euros. Esa participación vuelve a ​estar ahora a la venta, siempre que Renault dé su aprobación.

Los medios han especulado con la posibilidad de que el exjefe de Red Bull Christian Horner esté interesado, pero Provost afirmó que aún no se han mantenido conversaciones al respecto y que no hay prisa.

(Editado en español por Carlos Serrano)