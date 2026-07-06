Bianco: “Hay una decisión política de Milei de recortarle los fondos a los bonaerenses”

En la habitual conferencia de prensa de Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al accionar del nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli: “No nos contestó el pedido de reunión”, y tampoco “firmó los avales” para realizar obras. “Solo gobierna con los amigos”,sentenció.

“Santilli no nos contestó el WhatsApp, ni la nota formal en la que le pedimos una reunión”, detalló Bianco. Además recordó que “ni siquiera firmó los avales para que podamos tomar financiamiento internacional para hacer obras necesarias como la de afluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada”. En ese sentido, el funcionario denunció que “solo gobierna con los amigos a quienes les ofrece cosas a cambio de votos”.

Sobre la no firma de avales, el ministro de Gobierno explicó que “lo único que tiene que revisar el gobierno Nacional es que el endeudamiento no supere el 8% al total del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cosa que estamos en la mitad”.

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En ese sentido, para el dirigente, “hay una decisión política, no que no responde ni a Toto Caputo, ni a Santilli, ni Adorni, ni a en su momento a Guillermo Franco… hay una decisión política por parte del presidente Milei de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance la provincia de Buenos Aires”.

Además recordó que, ni bien asumió La Libertad Avanza, “se cortaron todas las transferencias no automáticas que estaban basadas en distintas leyes y distintos convenios del gobierno nacional que llegaban a la provincia de Buenos Aires”. “Primero se dejaron de pagar durante 3 o 4 meses; después se dieron de baja todas esas transferencias no automáticas y se recortaron todos los programas nacionales que se ejecutaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

La semana pasada, tras conocerse la nueva designación de Santilli como Jefe de Gabinete, Carlos Bianco detalló que lo había felicitado por whatsapp y que le había enviado una nota formal para reunirse. Además, recordó que cuando fue ministerio del Interior, “ayudó a todas las provincias menos a Buenos Aires”, por lo que no tenía mayores expectativas de que cambiase el vínculo.

Sin embargo dejó abierta la posibilidad a que las cosas cambien: “Ahora tiene una nueva función, esperamos que nos conteste las notas, o nos dé respuestas para que Nación le pague las deudas que tiene con la provincia de Buenos Aires”, remarcó. Además pidió que “retome las mil obras paradas” en territorio provincial.