Bianco habló de Adorni: "Generó odio faltando el respeto, atacando y diciendo mentiras”

Horas antes del partido de la Argentina ante Jordania el sábado por la noche, el entonces Jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, publicó una carta de despedida donde anunciaba su salida del gobierno nacional. El domingo por la tarde, el Presidente publicaba una foto con la secretaria General y Diego Santilli, anunciándolo como reemplazo del eyectado Adorni. “Bullrich lo dijo claramente, lo que estaba haciendo Adorni era impedir que avance la gestión”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El funcionario de Axel Kicillof se metió en la interna libertaria de manera solapada y recogió las declaraciones de la ahora senadora y principal rival según las encuestas. “Fue muy clara Bullrich, muy cruda y descarnada… Lo tuvieron que sacar (a Adorni) porque estaba parando la gestión, porque estaba parando la posibilidad de tratar proyectos en el poder legislativo”, afirmó. Además agregó que igualmente “no dejaron de apañarlo, lo que hemos visto es que lo siguen apoyando, y (Adorni) se ha victimizado. Pero Adorni es un capítulo terminado: fin”.

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Por otra parte recordó el accionar y los modos en que se manejó el renunciado vocero: “Generó mucho odio la forma en que ejerció su vocería, faltando el respeto, atacando y diciendo mentiras”. “Difícil olvidarse cuando mostró la radiografía de un perro para decir que con eso la gente pedía atención médica. Le faltó el respeto a todo el mundo. Al conocerse toda la deriva de corrupción de ingresos no declarados se le hizo imposible sostener las dos funciones. No podía poner la carita en conferencias, no tenía como explicar esas situaciones, ni tampoco podía dar explicaciones en el Congreso”, cerró.

Luego de ello habló del nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli y recordó su paso por el ministerio del Interior: “Cuando fue ministro ayudó a todas las provincias menos a Buenos Aires”, dijo.

“Ahora tiene una nueva función y esperemos que nos conteste las notas, o nos dé respuestas para que Nación le pague las deudas que tiene con la provincia de Buenos Aires”, remarcó. Además pidió que “retome las 1000 obras paradas” en territorio provincial y destacó que “el problema es que Milei decidió destruir, no solo el Estado nacional, sino con saña a la provincia de Buenos Aires”.