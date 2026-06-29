Santilli habló de Macri, dijo qué va a hacer Adorni y adelantó las reformas que vienen

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, reconoció que Manuel Adorni esta "destruido anímicamente" y decidió dejar su cargo por su familia. El flamante coordinador del equipo libertario sostuvo que el presidente Javier Milei le pidió que profundicen las reformas económicas y comentó que buscarán una reforma electoral.

"Milei me pide seguir avanzando con las reformas y trabajar en el Gabinete. Hay que consolidar lo que se viene haciendo hasta ahora", afirmó durante una entrevista con Antonio Laje en A24.

En materia política, Santilli planteó la necesidad de avanzar en una reforma electoral para simplificar el calendario de votación. "No queremos que los argentinos vayan a votar seis veces el año que viene. Los ciudadanos no pueden financiar a los partidos políticos", sostuvo, al defender cambios en el sistema electoral de cara a los próximos comicios. La posibilidad es eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), decisión que puede complicar la situación del peronismo en caso de que se presenten candidatos de diferentes sectores.

Consultado sobre el reclamo de mayores partidas para las universidades nacionales, el funcionario dijo que el ajuste debe alcanzar a todos los sectores del Estado. "Hay que tener un equilibrio, todas las áreas necesitan más recursos, porque los recursos que bajan hacen que bajen los impuestos. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Esto también implica a nuestras universidades", expresó.

Santilli también se refirió a la situación de Manuel Adorni y defendió su salida del Gobierno. "Manuel anímicamente no daba más por el dolor de sus hijos. Entre paréntesis: va a ir a defenderse sin fueros ni privilegios", afirmó. Además, recordó que "Adorni va a renunciar al directorio de YPF, dijo el Presidente. Ya había dejado la banca en la Legislatura porteña".

El nuevo jefe de Gabinete reveló que retomó el diálogo con Mauricio Macri luego de un largo período sin contacto. "No hablaba con Macri hace bastante y volví a hablar ayer", señaló, en una definición que vuelve a poner el foco sobre la relación entre el oficialismo libertario y el expresidente.