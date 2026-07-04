Milei viajará a Reino Unido: cuándo será y cuáles serán los motivos

Javier Milei viajará a Reino Unido este año, según confirmaron a El Destape desde Cancillería. La última vez que un presidente argentino tuvo una reunión bilateral con un primer ministro fue en 1998, cuando Carlos Menem se reunión con el entonces lider británico Tony Blair y con la reina Isabel II.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que comanda Pablo Quirno acotaron que la intención es que el viaje de Milei a Reino Unido incluya una versión del "Argentina Week", que el gobierno de La Libertad Avanza promocionó en Nueva York para atraer inversiones al país.

La información de Cancillería refuerza lo anunciado por el diario británico The Telegraph a fines del 2025. El artículo afirmaba que Milei habría comenzado negociaciones con Londres para revisar la prohibición británica sobre la exportación de armas y componentes militares hacia Argentina, que rige desde 1982 tras la Guerra de Malvinas.

Además, la publicación incluía el anuncio de una bilateral con el primer ministro Keir Starmer, aunque los días de este están contados, ya que renunció a su cargo y será reemplazado en septiembre. Milei, según el artículo de The Telegraph, también visitaría al líder del derechista Reform UK, Nigel Farage.

En varios de los viajes que Milei hace al exterior, se toma un tiempo para mostrarse con los referentes de la derecha global. El caso más extremo es España: donde Milei se mostró, por ejemplo, con el líder de Vox, Santiago Abascal, pero no con el presidente de Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

A comienzos de este año, el Gobierno argentino se había subido a una filtración interna del Pentágono, que había revelado que Estados Unidos podría revisar su apoyo diplomático a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

De todos modos, el secretario de Estado, Marco Rubio, le bajó el tono a las versiones publicadas por la agencia Reuters. "Fue solo un email", acotó el funcionario de la administración de Donald Trump.

Milei confesó ser admirador de Margaret Thatcher, la primer ministro que comandó Reino Unido durante el conflicto bélico durante 1982. Pese a expresar que "las Malvinas son Argentinas", el Presidente tuvo comentarios contrarios a la postura respecto a la soberanía sobre el archipielago. En un acto de conmemoración por el 2 de Abril en 2025, el Presidente anheló que los kelpers elijan ser argentinos "con los pies".