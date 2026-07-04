El "científico loco del rock" llega al país: Ty Segall y su banda prometen volar Niceto Club

El uno de la psicodelia lo hizo realidad. Lo más parecido a un científico loco del rock -pero de esos que también te desarman con baladas hermosas- aterriza finalmente en Argentina. Con más de 15 discos sobre la espalda, el prolífico Ty Segall se presentará el próximo 7 de noviembre en Niceto Club. El encuentro, que el público local debió esperar durante años, ya es un hecho y, para mejor, será en formato a banda completa.

La gran pregunta que todos nos hacíamos era: ¿cómo y por qué después de tanto tiempo? La respuesta tiene mística. En la primavera de 2025, durante el lanzamiento de Possession, Ty empezó a escuchar voces que le gritaban: "¡¡¡Reuní a la banda de nuevo!!!". La cabeza se le puso a mil. Empezó a cranear riffs para armar las canciones de un disco que terminaría llamándose Chrome, grabado junto a sus laderos Ben Boye, Evan Burrows, Mikal Cronin y Emmett Kelly.

Un viaje sónico de alto voltaje

Como el elemento químico, Chrome es brillante y resistente a la corrosión. Es un álbum de rock con un rebote tremendo y pasajes sombríos que conectan fenómenos sociales con sueños autobiográficos. Un ataque de guitarras mellizas, distorsión fuzz y el power demoledor de una banda que compuso el material en un estado de conexión mental absoluta, sumando aportes de Matt Yoka y Denée Segall. Es energía oscura y apocalíptica que va del proto al punk y al grunge, ideal para sacudir las jaulas de la sociedad actual.

Entradas y beneficios para Ty Segall en Niceto

Los tickets para la visita de Ty Segall a la Argentina ya están disponibles a través de Venti con todos los medios de pago, en el siguiente link. Quienes tengan Galicia Visa cuentan con 6 cuotas sin interés. Además, hay un 20% de descuento para socios de la comunidad Futurock e Indie Hoy.