Alerta por el tren Sarmiento sin servicio durante días: cuándo es y cuánto tiempo

La línea del ferrocarril Sarmiento interrumpirá por completo el servicio entre las estaciones Once y Moreno desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de ese mes por obras de infraestructura y seguridad operacional. La suspensión durará cuatro días y afectará al tramo eléctrico principal de la línea en ambos sentidos. La medida alcanza al tramo eléctrico Once-Moreno-Once y, según informó Trenes Argentinos, los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos seguirán funcionando con sus frecuencias habituales. La empresa pidió a los usuarios que planifiquen sus viajes con anticipación y difundió alternativas de traslado para reemplazar el recorrido entre cabeceras.

En sus canales oficiales, Transporte AMBA comunicó que desde el 9 de julio al 12 de julio inclusive, el servicio Once-Moreno-Once estará totalmente interrumpido por obras en zona de vías. La suspensión temporal responde a la necesidad de contar con una ventana horaria mayor para avanzar con tareas de mantenimiento y renovación sobre vías, señalamiento, andenes y pasos a nivel. La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas resultan desfavorables, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar el estado del servicio en la web y en la aplicación de Trenes Argentinos.

Las obras que se realizarán durante el corte

De acuerdo con Trenes Argentinos Infraestructura, las obras se realizarán en distintos sectores de la traza principal durante los cuatro días de interrupción. El objetivo declarado es reforzar la seguridad operacional de la línea. En materia de señalización, se ejecutará el cambio del aparato de vías número 11 en Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers. También está prevista la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de la estación Castelar, junto con el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Además, habrá tareas de obra civil en el andén número dos de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, ambos sectores en proceso de puesta en valor. A eso se suma la depuración del tendido de la vía número cuatro de Moreno, con personal de la propia línea. El operativo busca garantizar mejores condiciones de circulación y reducir los riesgos operativos en uno de los corredores ferroviarios con mayor demanda del país. La empresa estatal destacó que estas intervenciones son parte de un plan de mantenimiento integral que se viene ejecutando en distintos tramos de la red ferroviaria del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La relación con obras urbanas en la Ciudad de Buenos Aires

Parte del operativo coincide con trabajos que ejecutará Autopistas Urbanas Sociedad Anónima en la construcción de los pasos bajo nivel Lorca, en Caballito, e Irigoyen, en Villa Luro. Para realizar esas tareas es necesario que no circulen trenes por ese sector por razones de seguridad operacional, lo que explica la decisión de concentrar las obras en el feriado del 9 de julio y el fin de semana siguiente. Esta planificación busca minimizar el impacto en los usuarios habituales de la línea, que en días hábiles superan los 200.000 pasajeros diarios.

Trenes Argentinos indicó que, una vez finalizados los trabajos, el servicio retomará su funcionamiento habitual. La empresa recomendó a los pasajeros que utilicen medios de transporte alternativos durante los cuatro días de interrupción, como colectivos de las líneas que recorren el mismo trayecto o el servicio del Tren Roca, que conecta la zona sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. También sugirió planificar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer el estado del servicio y cualquier modificación de última hora. La medida, aunque disruptiva para los usuarios, busca garantizar la seguridad y la calidad del servicio a largo plazo en una de las líneas ferroviarias más importantes del país.