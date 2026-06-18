Los usuarios del tren Sarmiento cuentan con una nueva alternativa de viaje entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense. Se trata de un servicio diferencial que ofrece mayores comodidades y un recorrido con paradas reducidas entre las estaciones Moreno, Haedo y Once.

La propuesta, impulsada por Trenes Argentinos, comenzó a funcionar el 17 de junio y está orientada principalmente a quienes realizan diariamente el trayecto. El pasaje tiene un valor de $2.600 por tramo y debe adquirirse de manera anticipada.

¿Cómo es el nuevo servicio premium del tren Sarmiento?

El nuevo coche diferencial busca brindar una experiencia de viaje más confortable que la del servicio regular del Sarmiento. Entre sus principales características se destacan los asientos reclinables, el aire acondicionado y la disponibilidad de sanitarios a bordo.

Además, la formación cuenta con un pequeño sector de kiosco para la compra de bebidas y alimentos durante el viaje. El acceso al tren se realiza mediante un código QR que se obtiene al momento de adquirir el pasaje y que debe presentarse antes de ingresar al andén.

Según informó Trenes Argentinos, los pasajeros también tienen un asiento asignado, una modalidad poco habitual en los servicios metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cómo funciona, precio y horarios del nuevo servicio premium del tren Sarmiento

Por el momento, el servicio diferencial del tren Sarmiento opera tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes.

Por la mañana, la formación parte desde Moreno a las 6:29, realiza una parada en Haedo a las 7:05 y llega a la estación Once a las 7:50. En sentido contrario, el regreso sale desde Once a las 18:35, pasa por Haedo a las 19:21 y finaliza en Moreno a las 19:56.

El coche premium se encuentra integrado al servicio ferroviario que continúa su recorrido hacia Bragado, aunque el sector diferencial está separado del resto de la formación y tiene acceso exclusivo para los pasajeros que adquirieron este tipo de boleto.

Los tickets pueden comprarse a través del sitio web oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.