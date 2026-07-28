El partido de Lula pidió a la justicia electoral de Brasil que investigue el viaje de Milei y los actos partidarios en los que participó

El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), cuyo referente es el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, hizo una presentación ante la justicia electoral de su país para que se investigue cómo se financió la visita que el mandatario Javier Milei realizó a San Pablo el fin de semana pasado y que contó con su participación en actos partidarios opositores.

El escrito, al que accedió El Destape, hace foco en el accionar del Partido Liberal y en los interrogantes que se abren en torno a quién pagó los gastos de la visita del jefe de estado argentino, que en su visita respaldó públicamente el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonario, hijo del expresidente Jair Bolsonaro –hoy detenido con domiciliaria-, y atacó a Lula, a quien llamó “ladrón” y “presidiario”. Desde el escenario y ante la militancia bolsonarista, Milei también descalificó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien apodó “basura calva”. Moraes es el magistrado que negó al presidente argentino la posibilidad de visitar a Jair Bolsonaro y quien endureció las restricciones de detención del exmandatario, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula en 2023.

La presentación del PT, que también fue impulsada por sus aliados el Partido Verde y el Partido Comunista, fue dirigida al Procurador General Electoral y apuntó contra:

El Partido Liberal (PL)

Valdemar Costa Neto , titular del PL

, titular del PL Flávio Bolsonaro , precandidato a la Presidencia de Brasil por el PL

, precandidato a la Presidencia de Brasil por el PL El Gobernador del Estado de San Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas

“Es esencial aclarar si la presencia del Jefe de Estado extranjero fue financiada, total o parcialmente, con fondos públicos argentinos, fondos privados o fondos del partido brasileño”, se destacó en el escrito. También se consideró indispensable determinar “quién cubrió los gastos relacionados con el transporte internacional, el alojamiento, los viajes internos, la seguridad, el protocolo y otros costos relacionados con la visita; así como si hubo algún tipo de cooperación institucional entre las autoridades brasileñas y extranjeras destinada a permitir o mejorar la participación del Presidente argentino en el evento político-partidista”.

Esto se debe a que existió “una absoluta falta de transparencia respecto al origen de los recursos utilizados para viabilizar la participación de Javier Milei en la Convención Nacional del Partido Liberal”, de acuerdo a la presentación.

Por tal razón, se está requiriendo a la justicia electoral que identifique “la cadena financiera de la visita” lo que “permitirá esclarecer si la participación del Jefe de Estado argentino fue financiada con recursos propios de la autoridad extranjera, por estructuras del gobierno argentino, por el Partido Liberal, por terceros privados o por cualquier otra fuente, lo que permitirá al Ministerio Público Federal verificar la legalidad de la financiación a la luz de la legislación constitucional y electoral brasileña”.

El núcleo de la presentación del PT apunta a “la posible participación del Partido Liberal en la organización y financiación de la visita” de Milei, que derivó en una de las crisis diplomáticas con Brasil más graves desde el retorno de la democracia.

Los hechos

En el documento, donde se desarrolló “la noticia del hecho”, los abogados que representan al PT señalaron que se busca que el Ministerio Público Electoral investigue “el evento promovido por el Partido Liberal, representado por Valdemar Costa Neto, y organizado por Flávio Bolsonaro, con la participación institucional de Tarcísio de Freitas, Gobernador de São Paulo” y se obtenga “información sobre la organización y el financiamiento de la participación del Jefe de Estado extranjero (por Milei) en la convención partidaria”, a la que se definió como un “evento de carácter interno destinado a la elección de su candidato para los próximos comicios”.

“Al Ministerio Público Electoral, por medio del Procurador General Electoral, le corresponde actuar en defensa del orden jurídico, del régimen democrático y de la normalidad y legitimidad del proceso electoral, promoviendo de oficio o a petición de parte la investigación de conductas que puedan comprometer la integridad del proceso”, sostuvieron desde el PT y apuntaron contra el que tuvo Milei en toda esta trama.

A la hora de hacer una cronología de los hechos, en el escrito se destacó que “el Presidente de la República Argentina, Javier Gerardo Milei, viajó a Brasil para cumplir una agenda con un claro contenido político-partidario” y que su visita “formaba parte de una estrategia para fortalecer el liderazgo conservador en América Latina, teniendo como objetivo principal participar en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde se oficializaría la candidatura presidencial del Senador Flávio Bolsonaro”.

También se mencionó que, antes de la convención, “el Presidente argentino fue recibido oficialmente por el Gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, en el Palácio dos Bandeirantes, donde participó en una ceremonia oficial para recibir la Ordem do Ipiranga (la más alta condecoración del Estado de São Paulo)” y que “la ceremonia contó con protocolo oficial, guardia de honor y uso de la estructura administrativa estatal”.

En ese racconto se añadió que “tras la agenda oficial, Javier Milei se trasladó a la Convención Nacional del PL el sábado 25, participando activamente en el acto del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro”.

En ese evento, Milei dio un discurso en el que “manifestó su apoyo explícito al candidato, criticó al actual Presidente de la República y profirió ofensas personales contra el Presidente y un Ministro del Supremo Tribunal Federal”, se recordó en la presentación.

En este contexto, en el pedido de investigación se consideró “indispensable esclarecer si la presencia del jefe de Estado argentino fue financiado, total o parcialmente, mediante recursos públicos argentinos, recursos privados o recursos partidarios brasileños”.

Los abogados que firmaron el documento explicaron que “la intención no es anticipar conclusiones sobre la ocurrencia de delitos electorales o administrativos” sino que “el objetivo es asegurar que se aclaren adecuadamente las circunstancias potencialmente relevantes para la preservación de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño; valores que ocupan una posición central en el orden constitucional y cuya protección recae, en particular, en el Ministerio Público”.

El escrito fue presentado este lunes por el estudio Ferraro e Noaves y lleva las firmas de Angelo Longo Ferraro, Miguel Filipi Pimentel Novaes, Gean Ferreira Aguiar y Evelyn Catarina do Carmo Santos.

Tras recibir el documento, el Ministerio Público Electoral de Brasil deberá definir si impulsa una investigación o no hace lugar al pedido realizado por la fuerza política que respalda al presidente Lula Da Silva.

Interrogantes

En el escrito del PT se afirmó de forma contundente que “la participación del Presidente de la República Argentina, Javier Milei, en la Convención Nacional del Partido Liberal no fue un hecho aislado ni una mera participación incidental”. Por tal razón, se señaló como “necesario verificar si se movilizaron estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras, directa o indirectamente, para impulsar un acto de naturaleza político-electoral relacionado con la sucesión presidencial brasileña”. Y se hizo un detalle de cómo fue la agenda de Milei en Brasil que incluyó:

Una recepción oficial por parte del Gobernador del Estado de São Paulo;

La entrega al presidente argentino de la Orden de Ipiranga, máxima condecoración estatal;

Un “uso de la estructura ceremonial e institucional del gobierno de São Paulo”;

La participación “en convenciones del partido destinadas a lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, ocasión en la que se expresó apoyo político explícito al candidato y dirigió ofensas desproporcionadas a las autoridades del República”.

Para los letrados que representan al PT todos estos elementos son suficientes para justificar la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público, ya que “subsisten cuestiones objetivamente relevantes para la protección del orden constitucional”. Entre otras, mencionaron los siguientes interrogantes:

“¿Cuál fue la naturaleza jurídica de la visita realizada por el Jefe de Estado extranjero?” “¿Quién estuvo a cargo de los gastos relacionados con el transporte internacional, el alojamiento, los desplazamientos internos, la seguridad y la logística que implicaron los movimientos de Milei?” “¿Se utilizaron recursos públicos argentinos para impulsar una agenda político-partidista en territorio nacional?” “¿Se utilizó la estructura administrativa o patrimonial del Estado de São Paulo para favorecer o potenciar un acto electoral?” “¿Existió coordinación institucional entre agentes públicos brasileños, autoridades extranjeras y una organización partidista destinada a llevar a cabo la agenda política?”

Para los firmantes del escrito, “la relevancia constitucional de estas cuestiones radica, inicialmente, en el principio de soberanía nacional”. Es decir, consideran que pudo haber una injerencia impropia por parte de un mandatario extranjero. Si bien en principio, la acusación no apunta a Milei sino a Bolsonaro, Costa Neto y Gomes de Freitas, de abrirse un expediente el presidente argentino deberá seguirlo de cerca.