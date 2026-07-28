Cuándo se vota la derogación de la Ley de Tierras: se confirmó el día

La iniciativa oficialista busca subir el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental.

El Senado tratará la próxima semana el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el gobierno de Javier Milei. La normativa busca derogar la conocida Ley de Tierras y facilitar la compra de tierras rurales argentinas a sociedades privadas extranjeras.

Ley de Tierras: esta es la fecha exacta en la que vota la derogación

El proyecto oficialista que deroga la Ley de Tierras, norma sancionada en diciembre de 2011, se debatirá el próximo jueves 6 de agosto. La iniciativa oficialista busca eliminar el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental; así puede triplicarse la superficie de suelo argentino en manos extranjeras, especialmente de territorios estratégicos.

La derogación de la Ley de Tierras se taratrá el próximo jueves 6 de agosto

Entre las eliminaciones, se derogaría el artículo 10 de la Ley 26.737, que prohíbe que personas extranjeras sean poseedoras de tierras que contengan cuerpos de agua importantes o tierras ubicadas en zonas fronterizas. Así, se habilita la adquisición de tierras con lagos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos y zonas de frontera sensibles.

Cuántos votos necesita LLA para derogar la Ley de Tierras

Para poder sancionar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo necesita primero quórum para tratarla, es decir, la asistencia de los legisladores, y luego reunir 37 votos a favor. La jefa de la banca de senadores La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo tiene los votos necesarios para sacar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. "Creemos que va a salir", sostuvo tras reunirse con Federico Sturzenegger la semana pasada.

"Estamos tranquilos, hemos hecho una buena ley, participaron gobernadores, senadores que están cerca y aportan a una mirada constructiva", señaló.

El debate regresa a la Cámara Alta tras un cuarto intermedio por la falta de acuerdo entre la UCR y varias bancas provinciales. Las diferencias surgen en torno a las atribuciones que conservarían las provincias para regular la venta de campos a titulares extranjeros en sus propios territorios. De lograr la cantidad de votos necesarios, el proyecto obtendrá media sanción y la discusión se trasladará a la Cámara de Diputados.