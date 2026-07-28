Katja Alemann explotó por su ausencia en los Premios Pinti: "Ni me invitaron, ni me registran"

Qué dijo Katja Alemann sobre su ausencia en los Premios Pinti.

Katja Alemann compartió un extenso descargo en sus redes sociales en el que expresó su tristeza por no haber sido convocada ni siquiera como invitada a los Premios Pinti, que se celebraron el lunes en el Teatro Colón. La actriz aseguró que desconocía la realización de la ceremonia hasta verla reflejada en publicaciones de colegas y confesó que le hubiera gustado participar del encuentro, más allá de cualquier posibilidad de obtener un reconocimiento.

"Veo a todos mis amigos actores reunidos en los premios y me entristece que no me inviten, ni me registren", escribió la artista, quien aclaró que su interés no pasa por ganar una estatuilla, sino por ser considerada dentro del ámbito teatral y poder compartir una celebración con sus pares.

En su reflexión, Alemann repasó el trabajo que viene realizando desde hace dos años con Shambhalia, un espectáculo que definió como completamente autogestivo. Según explicó, se ocupa personalmente tanto de la producción artística como de la ejecutiva y sostiene el proyecto gracias a la difusión en redes sociales, el acompañamiento de la prensa y el vínculo con el público que asiste a las funciones.

El "palito" de Katja Alemann contra la organización de los Premios Pinti

"El espectáculo es político, porque creo que son tiempos para sentar posición. Pero también es entretenido, con despliegue de color y música, simpático, un viaje a la consciencia para ser felices. Terminamos todos bailando. Es verdad que no es teatro común, normal. Es un género raro, mezcla de monólogos, música y escenificaciones. Es Katja hablando con la gente. Será por eso que no me registran?. O porque politicé mucho mi perfil y nadie quiere quedar pegado?", expuso la actriz.

Alemann aprovechó además para señalar que el contexto cultural actual resulta especialmente complejo para el sector artístico. Sostuvo que el teatro atraviesa un momento delicado y afirmó que la actividad se convirtió en uno de los objetivos de la denominada "batalla cultural", razón por la cual considera que estos encuentros entre colegas cobran aún mayor importancia.

Más allá de esa decepción, la actriz contó que actualmente está enfocada en nuevos proyectos. Reveló que trabaja en una serie de podcasts de investigación sobre distintas temáticas de actualidad, entre ellas el río Paraná, la Justicia y la deuda externa. Explicó que cada episodio requiere un importante trabajo de documentación y que los desarrolla de manera independiente, con la colaboración de un pequeño equipo.