El truco de WhatsApp que todos esperaban: el paso a paso para subir tus canciones de Spotify a los estados

La nueva integración permite publicar una canción con apenas unos toques.

WhatsApp continúa incorporando nuevas funciones para ampliar la experiencia dentro de la aplicación. Ahora, la plataforma de mensajería habilitó la posibilidad de compartir canciones de Spotify y Apple Music directamente en los Estados, una herramienta que busca hacer más dinámicas las publicaciones temporales y facilitar que los usuarios muestren la música que están escuchando.

La nueva integración permite publicar una canción con apenas unos toques, sin necesidad de copiar enlaces manualmente. Además de incluir la tarjeta con el tema seleccionado, los usuarios pueden personalizar la publicación con texto, emojis, dibujos y elegir el fragmento de la canción que desean destacar antes de compartirlo con sus contactos.

Cómo compartir una canción de Spotify en los Estados de WhatsApp

El procedimiento es sencillo. Primero hay que abrir Spotify y buscar la canción que se quiere publicar. Luego, tocar el menú de tres puntos ubicado junto al título del tema y seleccionar la opción Compartir.

Después, habrá que elegir el ícono correspondiente al Estado de WhatsApp. Si la integración ya está disponible en el dispositivo, la aplicación abrirá el editor de Estados y permitirá seleccionar el fragmento de la canción que se reproducirá en la publicación. También será posible agregar texto, stickers o dibujos antes de subir el contenido. Finalmente, solo resta presionar el botón de envío para que el Estado quede visible durante 24 horas.

Whatsapp habilitó la posibilidad de compartir canciones de Spotify y Apple Music directamente en los Estados.

También funciona con Apple Music

Los usuarios de Apple Music pueden realizar un proceso similar. Deben abrir la aplicación, buscar la canción que desean compartir y acceder al menú de opciones mediante el botón de tres puntos.

Luego, hay que seleccionar Compartir canción y elegir WhatsApp entre las aplicaciones disponibles. Cuando aparezca la opción Mi estado o Estado de WhatsApp, se abrirá automáticamente el editor con la tarjeta de la canción para personalizar la publicación antes de enviarla.

En algunos dispositivos esta función todavía puede no aparecer. Si solo se ofrece la posibilidad de enviar el enlace a un chat individual, significa que la nueva integración aún no fue activada para esa cuenta o equipo.

Con esta actualización, WhatsApp fortalece su integración con las principales plataformas de streaming musical y ofrece una nueva alternativa para compartir contenido en los Estados. La función apunta a que los usuarios puedan expresar de manera más visual sus gustos musicales y publicar lo que están escuchando sin salir de la aplicación de mensajería.