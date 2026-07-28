La IFAB determinó que fue incorrecta la expulsión a Embolo en Suiza vs. Argentina.

La International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de elaborar el reglamento del fútbol y de aprobar sus modificaciones, determinó este martes que la expulsión del jugador suizo Breel Embolo durante el encuentro entre su combinado y la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 se trató de un error. A través de la circular nº34, el ente ratificó que la tarjeta roja que recibió el futbolista por parte del árbitro portugués João Pinheiro se originó por una falla en la implementación del protocolo del VAR.

El encuentro disputado el pasado 11 de julio en el Estadio Arrowhead de Kansas quedó marcado por el debate arbitral cuando el atacante que milita en el Stade Rennes de Francia debió abandonar el campo de juego a los 27 minutos del segundo tiempo, en momentos en que el partido se encontraba empatado 1 a 1. La sanción a Embolo se produjo luego de que los jueces en el VAR convocaron al árbitro principal para revisar una infracción en la que inicialmente se había amonestado al mediocampista argentino Leandro Paredes, derivando finalmente en una segunda tarjeta amarilla para el futbolista europeo por presunta simulación.

No obstante, la reciente aclaración del organismo con sede en el Reino Unido dictaminó que dicho procedimiento técnico resultó inválido: en el documento, la IFAB especificó que una tarjeta amarilla simple únicamente puede ser evaluada por las herramientas tecnológicas en supuestos de confusión de identidad del infractor, y de ningún modo para alterar la tipificación de la falta o para dar pie a una doble amonestación, por lo que el atacante debió permanecer en cancha.

Video: la expulsión de Embolo en Argentina vs. Suiza que la IFAB calificó como un error

Cómo fue la jugada que derivó en la expulsión de Embolo en Argentina vs. Suiza

A los 30 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba igualado 1 a 1 en Kansas City, Breel Embolo cayó al suelo tras una acción con Leandro Paredes. En primera instancia, el árbitro portugués João Pinheiro sancionó la infracción y amonestó al mediocampista argentino, que de inmediato aseguró que no había existido contacto. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, el juez modificó su decisión: le retiró la tarjeta a Paredes y expulsó al delantero suizo. Con superioridad numérica, la Selección Argentina terminó imponiéndose por 3 a 1 en el cierre del tiempo suplementario.

"Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para es amarilla, repito. Esa situación era que siguiera la jugada y ya", declaró el entrenador suizo Murat Yakin una vez finalizado el encuentro. "Con 10 peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más".