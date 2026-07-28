Crisis en importantes mineras de Olavarría.

La industria minera sufre las consecuencias de la crisis económica que produjeron Javier Milei y su gobierno. En ese contexto, tres importantes empresas generaron preocupación entre los trabajadores, ya que una busca avanzar con despidos, otra con retiros y otra recortar salarios.

Se trata de las empresas Galasur, Canteras Argentinas y Rita, todas de Olavarría. La paralización de la obra pública, el derrumbe de la construcción y la fuerte caída en la demanda de materiales empujaron a las firmas del sector a una crisis que ya comenzó a traducirse en despidos, retiros voluntarios y acuerdos para reducir costos laborales.

Una fuente vinculada a las negociaciones laborales describió el panorama al medio En Línea Noticias como "muchísimo peor que el del año pasado" y sintetizó la situación con una frase contundente: "No hay cantera que no esté en rojo".

27 puestos de trabajo en riesgo

Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de Galasur, empresa que habría planteado la necesidad de desvincular a 27 trabajadores. Sin embargo, la firma habría manifestado que actualmente no cuenta con capacidad financiera para afrontar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Otro de los focos de conflicto se presenta en Canteras Argentinas, donde la empresa implementó acuerdos con parte del personal que contemplan una reducción de ingresos mediante un esquema compuesto por un 50 por ciento del salario registrado y otro 50 por ciento abonado de manera no registrada.

Según trascendió, algunos trabajadores firmaron convenios que justifican la reducción salarial en una supuesta disminución de la jornada laboral. Sin embargo, desde la organización sindical sostienen que los empleados continúan cumpliendo el mismo horario habitual, una situación que podría derivar en irregularidades relacionadas con aportes previsionales, cobertura de ART y obra social.

La fuente consultada calificó el caso como "emblemático" dentro de la crisis que atraviesa la actividad y explicó que muchos trabajadores aceptaron esas condiciones para conservar su empleo. "Los trabajadores aceptan trabajar la mitad de los días en negro, sin aportes, ART, obra social, etcétera. Ante la intervención contestan que prefieren eso a no tener trabajo", sostuvo.

La crisis también alcanzó a Ana Rita, donde la empresa analiza implementar retiros voluntarios como herramienta para reducir costos y sostener la continuidad de la actividad frente al desplome de la producción.

En paralelo, durante las últimas semanas se desarrollaron reuniones entre representantes de distintas compañías, entre ellas Galasur, Ana Rita y Guerrico, con el objetivo de evaluar alternativas que permitan preservar las fuentes laborales.

Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo mantiene audiencias formales y reuniones con empresarios y representantes sindicales para intentar evitar nuevas desvinculaciones. Entre las alternativas analizadas figuran acuerdos de suspensión previstos en la legislación laboral, mediante el pago de prestaciones no remunerativas que representen un porcentaje del salario.