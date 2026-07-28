Volkswagen presenta su bicicleta eléctrica que tiene hasta 430 km de autonomía

Las nuevas bicicletas eléctricas de Volkswagen.

Volkswagen sorprendió al mercado con el lanzamiento de una bicicleta eléctrica inteligente que integra tecnología propia de sus autos, incluyendo cámara trasera, radar y un tablero digital. Esta e-bike, fabricada por N Plus North America, promete una autonomía máxima de hasta 430 kilómetros con una batería adicional opcional, marcando un récord en el segmento.

El modelo mantiene la identidad visual de la automotriz y está disponible en dos versiones: Sport y Crossover. Ambas incorporan sistemas avanzados como detección del tránsito detrás del ciclista, luces de freno, señales de giro y alertas de punto ciego, características que suelen verse en vehículos modernos, pero no en bicicletas.

La autonomía base se alcanza con una batería principal desmontable de 490 Wh, que permite recorrer hasta 162 kilómetros. Sumando el extensor opcional de 814 Wh ubicado en el portaequipajes, el alcance puede extenderse hasta los 430 kilómetros. La empresa aclaró que esta cifra es orientativa y depende de factores como el peso del ciclista, la presión de los neumáticos, el viento y el terreno.

Tecnología de punta para la nueva bicicleta de Volkswagen

Un dato innovador es el sistema Smart View, que combina un radar trasero con una cámara ubicada en el guardabarros. Cuando detecta vehículos acercándose, activa la imagen en una pantalla de 3,5 pulgadas en el manubrio, permitiendo que el ciclista vea lo que sucede detrás sin necesidad de girar la cabeza. Además, la bicicleta cuenta con seis modos de asistencia y una tira de LED que funciona como luz de freno y señal de giro para mejorar la visibilidad.

Como accesorios opcionales, Volkswagen ofrece un casco conectado por Bluetooth que replica las señales luminosas de la bici y puede enviar alertas en caso de colisión, y unos anteojos inteligentes que proyectan indicaciones de navegación y alertas de punto ciego directamente en el campo visual del usuario. Estos elementos se adquieren por separado y no forman parte del equipamiento estándar.

Ambas versiones incorporan un motor central Yamaha PW-X3 de 250 W con un torque de 85 Nm. La asistencia eléctrica llega hasta los 25 km/h, aunque el ciclista puede superar esa velocidad con su impulso. La transmisión es Shimano de nueve velocidades, y los frenos hidráulicos Tektro con discos de 180 mm garantizan seguridad. La Sport pesa unos 27,5 kilos, mientras que la Crossover llega a 28 kilos y añade suspensión delantera y un portaequipajes integrado.

En cuanto a seguridad, la e-bike tiene una alarma sonora de 85 decibeles y compatibilidad con Apple Find My para ayudar a localizarla en caso de robo o pérdida. La versión Sport está orientada a la agilidad en la ciudad, mientras que la Crossover suma elementos para terrenos más variados.

Cuánto cuesta la bicicleta eléctrica de Volkswagen y en qué país está disponible

Sobre el precio, en Estados Unidos la versión Sport parte de los 4.000 dólares, mientras que la Crossover se ofrece desde los 4.349 dólares. Volkswagen anunció que las entregas comenzarán en el segundo semestre de 2026, con un sistema de reservas anticipadas para quienes quieran asegurar la suya.