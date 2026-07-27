La furia de Katy Perry contra Donald Trump por usar Firework como banda sonora de ataques militares a Irán

La furia de Katy Perry contra Trump por usar Firework como banda sonora de ataques a Irán.

Katy Perry lanzó un comunicado inesperado en el que manifestó sentirse "consternada y enfadada" después de que el gobierno de Donald Trump usara su canción Firework en un vídeo de un ataque militar a Irán. La cantante subrayó que no contaron con su autorización y que "en absoluto" respalda el uso de su tema con estos fines.

"Me siento profundamente consternada y enfadada por ver que se ha utilizado Firework en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como banda sonora de unas imágenes de ataques militares", escribió Katy Perry en su cuenta de X. "No lo he autorizado, no me han preguntado y, desde luego, no lo apruebo en absoluto", sentenció.

"Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para aquellas personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros. Ver cómo un mensaje de autoestima y ánimo se utiliza como arma para acompañar la destrucción y la violencia supone una violación total de todo lo que representa mi canción", siguió, incidiendo en que su música "sirve para unir a las personas, no para glorificar la guerra".

En el video en cuestión, compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca estadounidense vía TikTok, aparecen una serie de vídeos de ataques militares junto a la frase "no clasificado" y con la canción Firework de Perry, cuyo título en español significa "fuegos artificiales", como banda sonora. El pie de foto de la publicación reza: "Irán ha sido advertido" junto a un 'emoji' de fuegos artificiales.

El antecedente: los artistas que le prohibieron a Trump usar sus canciones

Katy Perry no es la primera artista en condenar el uso de su música por parte de la administración Trump. El pasado mes de junio, la Casa Blanca compartió en TikTok un vídeo de las deportaciones masivas por parte del ICE acompañado de la canción de Ariana Grande bye. La cuenta oficial de la cantante comentó: "Por favor, no utilicen nunca mi música en relación con esta barbarie, esta atrocidad inhumana sin sentido". Actualmente, el tema no se encuentra disponible en dicho vídeo.

En diciembre del año pasado, Sabrina Carpenter también arremetió contra el gobierno de Trump por acompañar imágenes de detenciones con su canción Juno: "No me involucren nunca más a mí ni a mi música para beneficiar vuestra agenda inhumana". Otros artistas, como Beyoncé o Jack White, amenazaron con emprender acciones legales ante un uso similar de sus canciones.