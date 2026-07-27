Tras dos semanas de bombardeos estadounidenses en Irán, no se ha registrado ningún nuevo ataque desde la noche del viernes.El mercado refleja la esperanza de una tregua que permita el regreso de la navegación en el estrecho de Ormuz, hoy prácticamente bloqueado y bajo control iraní. Según el embajador de Washington ante la ONU, Mike Waltz, Donald Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán. Ahora, hay un segundo foco de inquietud en el mercado con el bloqueo marítimo de los puertos saudíes, decidido por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. En tanto, este lunes 27 de julio de 2026, los precios del petróleo registran una fuerte caída en los mercados asiáticos. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Los ataques entre EE.UU. e Irán cesaron y el precio del petróleo está en caída
El conflicto en Medio Oriente se intensificó este fin de semana con ataques cruzados entre Estados Unidos, Irán y los rebeldes hutíes de Yemen.
Hace 21 minutos
Los ministros de Exteriores de Omán y Arabia Saudí abordan la situación en el estrecho de Ormuz
El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, con el que ha abordado los últimos acontecimientos en la región y, especialmente, la situación en el estrecho de Ormuz, que continúa cerrado ante el recrudecimiento de los ataques.
Así, ambos han mantenido conversaciones sobre los diferentes esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación marítima en la zona, según informaciones recogidas por la agencia de noticias saudí SPA.
Además, las partes también han analizado sus "relaciones bilaterales" y "sus diversos intereses comunes" y han destacado la importancia de "reforzar la cooperación y las consultas", siempre "impulsando la diplomacia" para "preservar la seguridad y la estabilidad" en la región.
Las autoridades omaníes mantuvieron una serie de encuentros con representantes iraníes a lo largo del fin de semana.
Convertido en el arma principal de presión de Irán para frenar la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el paso de Ormuz ha vivido desde entonces una escalada militar que ha llevado nuevamente a su cierre.
Hace 1 hora
Dos noches sin ataques en Irán: caen precios del petróleo
Tras dos semanas de bombardeos estadounidenses en Irán, no se ha registrado ningún nuevo ataque desde la noche del viernes.El mercado refleja la esperanza de una tregua que permita el regreso de la navegación en el estrecho de Ormuz, hoy prácticamente bloqueado y bajo control iraní.
Según el embajador de Washington ante la ONU, Mike Waltz, Donald Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán. Ahora, hay un segundo foco de inquietud en el mercado con el bloqueo marítimo de los puertos saudíes, decidido por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán.
Hace 2 horas
Caída de los precios del petróleo
El lunes 27 de julio de 2026, los precios del petróleo registran una fuerte caída en los mercados asiáticos. Hacia las 2:30 GMT, el Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, cedía 3,61% a 93,29 dólares el barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, caía 4,18% a 85,59 dólares.
Hace 22 horas
Irán aseguró que el ataque ucraniano a un buque persa no quedará "sin respuesta"
Irán denunció que el ataque de Ucrania a un buque iraní en el Mar Caspio y en el que murió un marinero viola la Carta de la ONU.
00:05 | 26/07/2026
La guerra en Medio Oriente se expande y esta vez el shock petrolero podría ser peor
Tras el bloqueo de Ormuz, el otro estrecho de la región, Bab al Mandeb se había vuelto vital para que Arabia Saudita siga exportando petróleo, especialmente a Asia y el precio del barril no se siga disparando. Pero la guerra se instaló ahora en ese segundo estrecho y las consecuencias económicas para el mundo podrían ser peores que en marzo/abril.
10:47 | 25/07/2026
Escala el conflicto entre EE.UU. e Irán y Arabia Saudita y los hutíes intercambian ataques
Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes se intensificaron después de que el grupo amenazara con prohibir el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.
El conflicto sigue escalando en la región y elevando los costos de la energía a nivel global.
19:34 | 24/07/2026
Irán amenazó a la realeza británica y advirtió sobre un posible ataque
La advertencia elevó la tensión regional y activó la respuesta de Londres. El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó que bombarderos estadounidenses despeguen desde la base aérea de RAF Fairford para participar en operaciones sobre Irán.
16:07 | 24/07/2026
Trump advirtió a China y Rusia que sería "muy perjudicial" que se involucren en la guerra
El presidente norteamericano afirmó que tanto Xi Jinping como Vladímir Putin le garantizaron que no venderán armamento a Teherán. Sin embargo, la inteligencia de EE. UU. investiga si Moscú aportó datos clave para los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el Golfo Pérsico.
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China
07:36 | 24/07/2026
La escalada entre EE.UU. e Irán agrava la tensión y sacude al mercado petrolero
Washington encadenó trece noches consecutivas de bombardeos sobre objetivos militares iraníes. Teherán reportó nuevos muertos y heridos, mientras el conflicto impacta en el mercado petroleo y se expande a otros países del Golfo.
18:33 | 23/07/2026
Más de 3 mil colonos irrumpieron en Al Aqsa y crecen las denuncias contra Israel
El ministro ultraderechista de Israel Itamar Ben Gvir ingresó a la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, junto a cientos de israelíes, y volvió a desafiar el histórico acuerdo vigente en la ciudad. Organizaciones palestinas denunciaron un plan de Israel para avanzar sobre el control del sitio sagrado de la comunidad musulmana.
17:33 | 23/07/2026
Trump condicionó el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que reconozca a Israel
A un día del anuncio del pacto nuclear civil entre EE.UU. y Arabia Saudita, Donald Trump fijó una condición clave ligada a los Acuerdos de Abraham.
Mensaje de Donald Trump en Truth Social
11:55 | 23/07/2026
El petróleo vuelve a traspasar los 100 dólares y presiona el precio del surtidor
Se trata de su precio más alto en casi dos meses, mientras la situación en Medio Oriente sigue escalando tras la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.
07:05 | 23/07/2026
La advertencia de la ONU por Medio Oriente: "La situación se está saliendo de control"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un "ataque masivo" contra Irán. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, un día después del ataque de los hutíes contra el estrecho de Bab el-Mandeb.
22:13 | 22/07/2026
Los hutíes de Yemen atacaron dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo
Los hutíes de Yemen aseguraron que atacaron dos petroleros sauditas en el mar Rojo con drones y misiles. La ofensiva eleva la tensión en Medio Oriente tras el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita.
13:41 | 22/07/2026
EE.UU. estimó en US$ 37.500 millones el gasto por la guerra con Irán y pidió más fondos
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentó el balance ante el Senado para justificar un paquete presupuestario de 87.600 millones para el Pentágono. La oposición demócrata cuestionó el gasto luego de que Donald Trump asegurara que Teherán estaba "casi derrotado".
13:01 | 22/07/2026
El petróleo roza los US$95 por la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán
La renovada escalada entre Washington y Teherán volvió a sacudir al mercado energético internacional. Crece la incertidumbre sobre el impacto del conflicto en la economía global. Temor por la seguridad del estrecho de Ormuz.
11:30 | 22/07/2026
Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán
El Comando Central estadounidense confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento de su duodécima oleada de ataques militares contra Irán.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth.