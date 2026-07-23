El petróleo vuelve a traspasar los 100 dólares y presiona el precio del surtidor

El petróleo alcanzó este jueves su nivel más alto en casi dos meses al alcanzar nuevamente los 100 dólares por barril y encadenar su quinta rueda seguida de subas, luego de que los hutíes de Yemen informaran ataques contra dos buques petroleros saudíes, lo que profundizó las alteraciones en el transporte marítimo global de crudo por el mar Rojo y el estrecho de Ormuz. Esta escalada del Brent abre un escenario que podría tener consecuencias para la Argentina, con eventuales remarcaciones en surtidores vinculadas al salto del crudo.

A media mañana, los contratos futuros del Brent (de referencia en Argentina) avanzaban 5,83 dólares, equivalentes a un 6,2%, hasta los 99,9 dólares por barril, después de haber tocado los 100 dólares por primera vez desde finales de mayo.

En Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) aumentaba 4,41 dólares, un 5,08%, y se ubicaba en 91,24 dólares, por encima de los 90 dólares por primera vez desde el 11 de junio.

"Las ⁠perspectivas inmediatas para el petróleo siguen siendo favorables, ya ​que los mercados descuentan una preocupante probabilidad ‌de interrupciones en el suministro en ‌un segundo punto de estrangulamiento", afirmó Ahmad Assiri, ⁠estratega de investigación de Pepperstone.

Al recrudecimiento de la disputa por el control del estrecho de Ormuz se sumó un nuevo frente abierto por los hutíes de Yemen, aliados de Irán, quienes atacaron embarcaciones que trasladaban petróleo saudí por el estrecho de Bab el-Mandeb, tras anunciar un bloqueo naval contra los cargamentos provenientes de Arabia Saudita.

Goldman Sachs estimó que el Brent podría ubicarse por encima de los 120 dólares por barril durante el cuarto trimestre y promediar los 100 dólares el año próximo, en caso de que las interrupciones en el estrecho de Ormuz continúen hasta 2027. Además, advirtió que el margen de suba sería todavía mayor si también se prolongaran las alteraciones en Bab el-Mandeb y el canal de Suez.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que controla el estrecho de Ormuz y que permanecerá "completamente cerrado" mientras continúen las acciones de Estados Unidos en la región. También alertó que ningún petrolero podrá ingresar o abandonar la zona sin coordinar previamente con Teherán.

El ataque de los hutíes contra los petroleros saudíes

Los rebeldes hutíes de Yemen se adjudicaron, en las últimas horas, un ataque con drones y misiles contra dos petroleros sauditas que navegaban por el mar Rojo. El grupo, respaldado por Irán, afirmó que las embarcaciones incumplieron el bloqueo marítimo que anunciaron días atrás contra los buques vinculados a Arabia Saudita. La agresión fue catalogada como una reacción al acuerdo entre los saudíes y Estados Unidos firmado ayer.

Según informaron los propios hutíes en un comunicado, la operación alcanzó a los petroleros "Encelia" y "Layla", que sufrieron incendios a bordo tras ser impactados por drones y misiles. Hasta el momento, las autoridades sauditas no confirmaron oficialmente los daños ni informaron sobre víctimas o consecuencias operativas.

La acción representa el primer ataque de este tipo desde que los hutíes anunciaran el lunes un bloqueo contra embarcaciones relacionadas con Arabia Saudita en el mar Rojo. La ofensiva también reaviva el temor a una interrupción del comercio internacional de petróleo en otra zona estratégica de la región, como lo es el mar Rojo, al igual que sucede con el estrecho de Ormuz sobre la costa de Irán.

Crece la presión sobre los combustibles en Argentina

La nueva escalada del precio internacional del petróleo encendió una señal de alerta para el mercado local de combustibles. Aunque hasta el momento no hubo anuncios de aumentos por parte de las petroleras ni remarcaciones generalizadas en los surtidores, un Brent en torno a los US$100 por barril reduce el margen para sostener los valores actuales si la suba se prolonga en el tiempo.

Especialistas del sector coinciden en que, si el conflicto en Medio Oriente mantiene al crudo en estos niveles durante varios días, las empresas podrían comenzar a trasladar parte del incremento a los precios de la nafta y el gasoil. El Brent es la referencia utilizada por el mercado argentino, por lo que su evolución tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las refinadoras.

Además del posible efecto en los surtidores, un petróleo más caro podría sumar presión sobre la inflación. Un aumento en los combustibles encarece el transporte de cargas, la logística y los costos de producción, con impacto potencial en la cadena de precios de distintos bienes y servicios.

En paralelo, el nuevo escenario representa una oportunidad para el sector petrolero argentino y las provincias productoras, que podrían beneficiarse por mayores ingresos derivados de un crudo más caro. Sin embargo, ese efecto positivo convive con el riesgo de que la suba internacional termine reflejándose en el bolsillo de los consumidores si el Brent logra consolidarse por encima de los cien dólares.