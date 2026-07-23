Moria Casán humilló a los detractores de Argentina tras el Mundial: "No se lo bancan"

Moria Casán le respondió a los detractores de Argentina tras el Mundial.

La Selección Argentina sufrió una auténtica campaña de desprestigio durante la última Copa del Mundo, con serias acusaciones de "arreglo" tras cada partido. Lo que empezó en el plano deportivo terminó en algo mucho más grave: individuos en las redes sociales, más o menos anónimos, incitando odio contra nuestro país. Hubo incluso influencers y artistas que le apuntaron con el dedo a nuestra patria, siendo el caso más resonante el de Samuel Jackson, quien mencionó que eramos "el país más racista del mundo".

Desde luego, hubo respuesta desde nuestro lado del mundo. Diferentes referentes de la política, el deporte y el espectáculo se pronunciaron en contra de ese discurso, incluyendo a Moria Casán. La icónica diva se expresó a través de las redes sociales y dejó un mensaje contundente, muy fiel a su estilo.

¿Qué dijo Moria Casán sobre los detractores de nuestro país?

La One eligió manifestarse a través de X (ex Twitter), con un posteo donde primeramente sostuvo: "Si te odian sin ningún motivo aparente, es porque irremediablemente te aman y no se lo bancan". Sin sacar el pie del acelerador, calificó a quienes nos injuriaron como "avaros espirituales, formateados para mirar al otro sin poder superarlo, estableciendo comparaciones negativas, desabastecidos neuronales con complejos de inferioridad y superioridad".

El tuit de Moria Casán contra los detractores de la Argentina.

Finalmente, la conductora aseveró: "Lamentables, sorry (perdón) por tener un país glorioso". El tuit rápidamente se llenó de interacciones, con un buen número de internautas que suscribieron a su mirada y que apoyaron su decisión de tomar postura ante hechos que están teniendo consecuencias en distintos rincones del mundo. Sin ir más lejos, durante los últimos días circularon videos de argentinos siendo agredidos en lugares como España y Brasil.