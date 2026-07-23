Chau manchas en la piel: el truco casero para una piel de porcelana, lisa y bien luminosa.

Hay una mascarilla casera que podés preparar para tener una piel mucho más iluminada, sin manchas y más blanqueada. Las manchas en la piel son muy comunes, especialmente por la edad, por no ponerte protector solar todos los días o por otras causas. Siempre es importante acudir con un dermatólogo, pero en el mientras tanto podés experimentar con recetas caseras que sean aptas para tu piel.

"¿Sabías que el secreto para una piel de porcelana está en la cocina? Estamos hablando de la crema de arroz, que te ayuda a unificar el tono natural de la piel y también te ayuda a eliminar esas manchas. Te deja la piel súper suavecita. La preparación es súper fácil, rápida, y lo mejor, económica", cuenta Eve Herndz, creadora de contenido beauty.

Truco casero para tener una piel sin manchas y bien iluminada

Ingredientes

Arroz

Agua

Cápsula de vitamina E o aceite de coco

Preparación

En un bol, mezclar tres puñaditos de arroz con agua. Lavar muy bien hasta que el agua salga transparente. Sacar el agua. Agregar media taza de agua y dejar reposar media hora. Una vez pasado ese tiempo, pasar a una licuadora para licuarlo muy bien. Colá para quedarte solamente con el juguito y llevarlo a una hornalla a fuego bien mínimo. Revolvé muy bien para que no se pegue hasta que se forme una pasta. Una vez que los saques del fuego, agregá una capsulita de vitamina E o aceite de coco. Probá aplicártelo en una pequeña zona de la piel para ver que no te irrite. Colocala sobre la piel del rostro previamente lavada y dejá actuar unos minutos. Enjuagá normalmente. Repetí esta rutina todas las veces a la semana que lo creas necesario. ¡Listo!

Los beneficios del arroz para quitar manchas de la piel

El arroz es uno de los ingredientes naturales más utilizados en las rutinas de belleza asiáticas por sus propiedades cosméticas. Aunque no reemplaza los tratamientos dermatológicos para tratar manchas o afecciones de la piel, muchas personas lo incorporan a sus mascarillas caseras para conseguir un rostro más luminoso e hidratado.

El agua y el almidón del arroz contienen compuestos antioxidantes y calmantes que pueden ayudar a mejorar temporalmente el aspecto de la piel, aportándole mayor suavidad y una apariencia más uniforme. Además, al combinarlo con vitamina E o aceite de coco, la preparación suma ingredientes con efecto hidratante que ayudan a fortalecer la barrera cutánea.