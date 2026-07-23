Quién es el argentino que protagoniza el videoclip de los Rolling Stones filmado en Puente Alsina.

Con el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio, The Rolling Stones eligieron distintas ciudades del mundo para ambientar los videoclips que acompañan las canciones del disco. Entre escenarios como Londres, Tokio, Berlín, Mumbai y São Paulo, también hubo lugar para Buenos Aires, cuya representación quedó marcada por una de las postales más emblemáticas del conurbano: el Puente Alsina.

El protagonista del video de "Divine Intervention" es Marcos Medina Bellotti, cantante y líder de Sakatumba, una banda que viene ganando espacio dentro de la nueva escena del rock argentino. Su participación surgió gracias a una convocatoria del realizador chileno Bosco "Acidroid", con quien ya había trabajado anteriormente. La propuesta llegó de manera directa, sin audiciones previas, y en pocos días pasó de recibir el llamado a convertirse en la cara argentina de uno de los lanzamientos audiovisuales de la histórica banda británica.

Cómo fue la grabación del videoclip de Divine Intervention en Puente Alsina

La grabación tuvo un formato poco convencional. Con un equipo reducido, integrado por el director, una vestuarista y el propio músico, el videoclip se realizó en apenas algo más de una hora, aprovechando la luz del atardecer sobre el puente. La intención fue construir una estética ligada al espíritu del rock, pero desde una identidad propia y profundamente vinculada con la cultura popular de ese rincón del sur bonaerense.

Para Medina Bellotti, formar parte de este proyecto significó representar una parte muy característica de la identidad local. El músico destacó el simbolismo del Puente Alsina dentro de la cultura "rolinga" y aseguró que llevar esa imagen a una producción internacional de The Rolling Stones fue una experiencia difícil de imaginar.

El protagonista del video de "Divine Intervention" es Marcos Medina Bellotti, cantante y líder de Sakatumba.

Aunque conocía el destino del proyecto desde el comienzo, contó que recién tomó verdadera dimensión de lo que había logrado cuando el videoclip fue publicado oficialmente. Fue entonces cuando comprendió que formaba parte del lanzamiento global de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Más allá de esta aparición internacional, Marcos Medina Bellotti atraviesa un momento de crecimiento con Sakatumba. El grupo desarrolla una propuesta que mezcla rock nacional, post-punk y una fuerte impronta escénica, y en los últimos meses dio un paso importante con su primer show en Niceto Club.

Actualmente, la banda trabaja en nuevo material y proyecta continuar expandiendo su recorrido tanto en Argentina como en el exterior. En ese contexto, la participación de su cantante en el universo visual de Foreign Tongues también funciona como una vidriera para que nuevos oyentes descubran el proyecto musical.