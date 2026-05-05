Los Rolling Stones "reviven" a un artista muerto para una canción de su nuevo disco.

El próximo 10 de julio, The Rolling Stones publicará Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio y uno de los detalles que más conmovió a los fans fue la confirmación de que incluirá una participación especial del fallecido baterista Charlie Watts, a partir de una de sus últimas sesiones de grabación antes de su muerte en 2021.

La noticia fue confirmada oficialmente por el equipo de la banda y replicada por medios como AP, Variety y Deadline, el álbum contará con “una aparición especial” de Watts, construida a partir de registros de una de sus últimas sesiones junto a la banda. No se trata de una recreación digital ni de inteligencia artificial, sino de tomas reales grabadas por el histórico baterista poco antes de su fallecimiento, rescatadas del archivo reciente del grupo. Según la información difundida, el aporte fue tomado de una de sus últimas sesiones de 2021, antes de que Steve Jordan quedara como baterista principal en vivo y en estudio.

El 24 de agosto de 2021, Watts falleció a causa de un carcinoma de células escamosas en el Royal Brompton Hospital de Chelsea , Londres, a la edad de 80 años.

El disco, producido nuevamente por Andrew Watt, el mismo detrás de Hackney Diamonds 2023, fue grabado durante un intenso mes en los estudios Metropolis de West London. Mick Jagger explicó que fueron “unas semanas muy intensas” y destacó que lograron terminar 14 canciones rápidamente gracias a la energía del estudio.

Cómo será Foreign Tongues, el nuevo disco de los Rolling Stones

Pero el regreso de Charlie no será la única sorpresa. Foreign Tongues también reunirá una lista de invitados de lujo que confirma que los Stones siguen funcionando como un imán generacional para distintas leyendas del rock. Entre los nombres más destacados aparece Paul McCartney, quien vuelve a colaborar con la banda después de haber tocado el bajo en Bite My Head Off, de Hackney Diamonds. También figura Robert Smith de The Cure, sumando otra cruza histórica entre gigantes británicos; Steve Winwood, ex integrante de Traffic y The Spencer Davis Group; y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers.

Aunque todavía no se reveló en qué canciones participa cada invitado, salvo el caso especial de Charlie, la expectativa crece especialmente alrededor de Robert Smith, cuya presencia fue una de las más inesperadas del anuncio, y de McCartney, que ya demostró buena química con la banda en el disco anterior.

El álbum fue anticipado con dos canciones, Rough And Twisted, lanzada primero de forma ultra limitada bajo el seudónimo “The Cockroaches”, y el nuevo single In The Stars, publicado junto al anuncio oficial del disco. Esa estrategia de misterio incluyó carteles callejeros en distintos países con la clásica lengua stone y la frase Foreign Tongues escrita en varios idiomas, una campaña global que terminó confirmando que, incluso después de más de seis décadas, los Stones todavía saben cómo generar expectativa.