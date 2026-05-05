Su nombre alude al álbum "The Wall" de Pink Floyd.

En Colombia, científicos sudamericanos identificaron una nueva y diminuta araña con un nombre poco común: Pikelinia floydmuraria. Este arácnido, bautizado en homenaje a la legendaria banda británica Pink Floyd, destaca por su sorprendente capacidad para cazar insectos urbanos que pueden ser hasta seis veces más grandes que ella.

La investigación, publicada en la revista Zoosystematics and Evolution, subraya el potencial de esta especie para actuar como un controlador natural de plagas en ambientes domésticos, al alimentarse de una amplia variedad de insectos que suelen ser problemáticos en las ciudades.

El origen detrás del nombre: un tributo a "The Wall"

El nombre de la araña no solo rinde tributo a Pink Floyd, sino que también hace referencia a su preferencia por habitar en paredes y estructuras humanas. La palabra “Muraria”, que proviene del latín y significa “relativo a las paredes”, alude tanto a este comportamiento como al famoso álbum “The Wall” de la banda, representando una adaptación inteligente al entorno urbano.

Entre los hallazgos más impresionantes del estudio, los ejemplares de Pikelinia floydmuraria y una población relacionada en Armenia, Colombia, consumieron hormigas que pueden medir hasta seis veces el tamaño de su propio prosoma. Esta capacidad depredadora es especialmente significativa para mantener el equilibrio ecológico en las ciudades.

Los análisis dietéticos confirmaron que esta araña pertenece al grupo sinantrópico, es decir, que vive cerca del ser humano y se alimenta principalmente de himenópteros, como hormigas, además de dípteros como moscas y mosquitos, y coleópteros o escarabajos. Esta dieta convierte a Pikelinia floydmuraria en un agente natural contra insectos que afectan la salud y el ambiente urbano.

La araña puede cazar insectos hasta seis veces más grandes que ella.

Controladores de plagas: una aliada letal en el entorno urbano

Los investigadores destacaron que las arañas “desempeñan un papel crucial como reguladores de las poblaciones de insectos, con estimaciones que sugieren que consumen hasta 800 millones de toneladas de insectos anualmente”. Esta cifra refuerza la importancia ecológica de estos arácnidos en los ecosistemas urbanos.

La araña Pikelinia floydmuraria es la segunda especie de su género documentada en Colombia y muestra cómo estos animales se adaptan a los hábitats creados por el hombre. Al construir sus telarañas cerca de fuentes de luz artificial, aprovechan la atracción de insectos hacia la luz para maximizar su caza, lo que potencia su rol como reguladores de plagas.

Además, la investigación aportó nuevos detalles sobre especies relacionadas, como Pikelinia fasciata, endémica de las islas Galápagos y descubierta en 1902. Por primera vez se ilustraron y describieron los genitales internos de las hembras, y se observó que los palpos masculinos de ambas especies son casi idénticos, a pesar de la distancia geográfica, lo que sugiere una relación evolutiva aún por investigar.

Los científicos proponen avanzar con estudios moleculares y análisis basados en ADN para reconstruir la historia evolutiva del linaje, entender su origen biogeográfico y evaluar con mayor precisión el impacto de su actividad predadora en entornos urbanos.

Los especialistas resaltaron que, aunque las arañas son comunes en viviendas, la biología y el comportamiento alimentario de muchas especies, incluyendo su potencial para controlar plagas, aún no están del todo claros. En ese sentido, Pikelinia floydmuraria abre una puerta para comprender mejor el papel de estos depredadores domésticos en la salud pública y la gestión ambiental.