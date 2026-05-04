Reuters gana un Premio Pulitzer de periodismo por sus reportajes sobre Meta

El logotipo de Thomson Reuters se muestra en el edificio de la compañía en Times Square, Nueva York.

Reuters ganó el Premio Pulitzer de periodismo especializado por una serie de reportajes que revelaron cómo Meta expuso deliberadamente a sus ‌usuarios, incluidos niños, a chatbots de ‌inteligencia artificial perjudiciales y obtuvo miles de millones de dólares con anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram.

El trabajo, firmado por el reportero de investigación tecnológica Jeff Horwitz junto con Engen Tham, corresponsal en China, usó documentos internos no publicados antes, así como técnicas innovadoras para poner a prueba cuentas de Facebook e Instagram con el fin de desvelar los secretos del modelo de ​negocio del gigante de ⁠las redes sociales Meta.

Horwitz reveló cómo las directrices internas de Meta permitían ‌explícitamente que sus chatbots de IA mantuvieran conversaciones "sensuales" con niños.

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Una ⁠noticia relacionada detalló cómo un hombre de ⁠Nueva Jersey con discapacidad cognitiva falleció a causa de las lesiones sufridas en una caída tras huir de su casa para lo que creía que iba ⁠a ser una cita romántica con una joven, luego de una ​serie de conversaciones con un chatbot de Meta.

Otros reportes ‌demostraron hasta qué punto Meta se beneficiaba ‌de la publicidad ilícita.

En una de las historias, Horwitz mostró que ⁠el gigante tecnológico inundaba a sabiendas a los usuarios con miles de millones de anuncios de estafas cada día y obtenía de ellos aproximadamente el 10% de sus ingresos anuales, es decir, unos 16.000 millones de dólares.

Posteriormente, Horwitz ​y Tham detallaron ‌el papel fundamental que desempeñaban las empresas chinas en este negocio. Otro reportaje reveló la "estrategia global" de Meta para eludir las regulaciones eficaces contra las estafas en todo el mundo.

La investigación periodística desencadenó pesquisas regulatorias y litigios en todo el mundo y llevó a ⁠la propia Meta a reformar prácticas. En respuesta a la indignación por la cobertura sobre los chatbots, la empresa revisó inmediatamente sus directrices de IA para impedir que sus bots mantuvieran conversaciones románticas con niños.

Reuters también tuvo finalistas en otras dos categorías de los Pulitzer.

Un equipo de fotógrafos fue finalista en la categoría de fotografía de noticias de última hora por unas imágenes que documentaban de forma ‌vívida la represión del Gobierno de Donald Trump contra la inmigración en Estados Unidos.

Otro equipo de periodistas fue finalista en la categoría de reportaje ilustrado por un proyecto que utilizaba técnicas de novela gráfica para explorar los complejos de estafas de Asia, donde las bandas criminales obligaban a las personas a trabajar en operaciones ‌de fraude masivo.

"Estos extraordinarios reconocimientos reflejan lo mejor del periodismo de Reuters: un trabajo intrépido, profundamente documentado y original que exige responsabilidades a las instituciones poderosas", dijo Alessandra ‌Galloni, editora jefe ⁠de Reuters.

Los Premios Pulitzer, creados por el editor de periódicos Joseph Pulitzer en 1917, se consideran el mayor honor del ​periodismo estadounidense. El galardón de este año es el decimocuarto para Reuters, incluidos siete de reportaje y siete de fotografía, todos ellos desde 2008.

Con información de Reuters